Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait être laissé au repos contre l’Udinese

La star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, pourrait ne pas participer mercredi soir au match des Bianconeri contre l’Udinese en Coupe d’Italie.

La défie l’ mercredi soir en 8es de finale de la Coupe d’ . Un rendez-vous auquel pourrait ne pas participer Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri, le coach de l’équipe, réfléchit à la possibilité de le laisser au repos pour cette empoignade.

L’entraineur turinois s’est exprimé mardi en conférence de presse, en indiquant qu’il a besoin de s’entretenir avec son joueur vedette. « Cristiano va bien et en grande forme et je veux lui parler demain pour savoir s'il faut ou non le faire jouer », a-t-il déclaré. CR7 a participé normalement dimanche dernier au choc de la Serie A contre l’AS Roma (2-1).

Ronaldo pourrait donc faire l’impasse pour cette rencontre de Coupe. En revanche l’inusable Gianluigi Buffon sera bien là et devrait même être titulaire. « Je pense que Gigi (Buffon) jouera demain. C'est un atout fondamental pour nous sur et en dehors du terrain. Je ferai les évaluations finales après l’entrainement de demain matin pour savoir qui d’autre pourra être aligné ».

Pour rappel, la saison dernière et après quatre victoires consécutives, la Juve avait laissé échapper la Coppa au profit de la de Rome. La Vieille Dame a donc à cœur de reconquérir ce trophée cette année.