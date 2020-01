AS Rome-Juventus (1-2) - La Vieille Dame vire en tête

Grâce à deux buts inscrits en tout début de partie, la Juventus Turin s'est imposée à Rome ce dimanche soir et reprend la place de leader de Serie A.

"Rien n'est plus dangereux qu'une bête blessée". Depuis sa défaite en finale de la Supercoupe d' face à la Rome, la Turin, transfigurée, se charge à merveille d'illustrer cet adage. Après avoir balayé lors de la journée précédente (4-0), la Vieille Dame a cette fois pris l'ascendant face à la Roma. Un succès sans forcer pour les hommes de Maurizio Sarri, qui en profitent pour reprendre la tête de la . Coup double.

Problème à l'allumage pour la Roma, la Juve en profite

Dans la capitale italienne, les Bianconeri se sont rapidement mis à l'abris. Face à une formation de la Roma entrée trop tardivement dans son match, la Juventus Turin a en effet inscrit deux buts dans les dix premières minutes. Le premier était inscrit dès la 3ème minute de jeu par Merih Demiral, qui reprenait non sans une certaine réussite un coup franc avec l'aide de son tibia. Le second était l'oeuvre de Cristiano Ronaldo, sur sa lancée, qui doublait la mise sur un pénalty provoqué par Paulo Dybala. Sans forcer, la Juventus Turin avait déjà le match en main. Et la Roma pouvait s'attendre à vivre une soirée compliquée...

Néanmoins, et bien que forts de leur avantage au score, les visiteurs ne parvenaient pas à inscrire le fameux troisième but, celui qui leur aurait permis de se mettre définitivement hors de portée de la Roma. Toujours en vie, les locaux réduisaient le score en seconde période (68e). De nouveau, sur un pénalty. Celui-ci était transformé par Diego Perotti, lequel trompait Wojciech Szczesny sans broncher et relancait le suspense. En vain, puisque la réaction avait été trop tardive. Résultat des courses, c'est la Juventus qui s'impose dans ce choc, et reprend sa place de leader de .