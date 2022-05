Juventus-Chiellini, compte à rebours lancé avant la fin de l'aventure

Une réunion avec l'état-major, si elle n'a pas déjà eu lieu, suffira à marquer la fin de la saison. Giorgio Chiellini se rapproche de ses adieux avec la Juventus. Il est le capitaine qui a fait 558 apparitions sous les couleurs de la Juventus. Oui, le capitaine des neuf derniers championnats remportés par la Vieille Dame, le symbole de la domination de la Juve sur le championnat italien.

Un départ en MLS cet été ?

Les adieux de Chiellini avec la Juventus se rapprochent. C'est comme ça et, surtout, Chiello a bientôt 38 ans. Et cela commence à faire des ravages, avec un mollet de plus en plus difficile à gérer et quelques douleurs ici et là. D'autre part, il est bien connu que le capitaine de la Vieille Dame n'a jamais reculé devant son but : bon ou mauvais, tant que l'attaquant ne passe pas.

Un défenseur encore performant, de la vieille école, qui aimerait et pourrait terminer sa carrière en Major League Soccer. Pas facile du tout, si l'on considère qu'aux États-Unis, le budget supplémentaire est généralement projeté pour améliorer le spectacle et, par conséquent, pour faire venir des joueurs ayant un rôle totalement différent du sien.

La fin d'une longue histoire

Mais Chiellini, par le biais de son entourage, a sondé le championnat américain depuis quelques semaines déjà. En bref, il rêve de l'Amérique. Bien que, à ce jour, peu de choses soient concrètes. Les semaines apporteront des conseils et, par conséquent, décréteront la fin d'une longue et passionnante aventure. 18 saisons passées dans là la Juventus, de l'apprentissage à la consécration, du côté gauche au centre la défense centrale. Année après année, avec la plus grande abnégation, Chiellini est devenu l'un des défenseurs centraux les plus performants du monde.

Grossier sur le terrain, élégant en dehors : avec un diplôme en administration des affaires. Ce qui, à l'avenir, pourrait faciliter une hypothétique ascension au sein de la direction de la Juventus. Comme l'a récemment confirmé le numéro un de la Continassa, Andrea Agnelli : "Giorgio a la place dans la société pour quelques années, il doit juste décider quand". Ce n'est pas - encore - le bon moment. Mais cela ne représente pas un problème pour la personne concernée, qui a tout donné à la Vieille Dame. "Mon histoire pour la Juve ne s'arrêtera jamais", a-t-il déclaré.

Profondément respecté par le club, aimé et estimé par ses coéquipiers et ses fans, Chiellini est lié contractuellement aux Bianconeri jusqu'au 30 juin 2023. Ce rendez-vous aurait dû aboutir à sa retraite naturelle après la Coupe du monde au Qatar. Au lieu de cela, pour la deuxième fois consécutive, l'Italie ne participera pas à la plus grande compétition de football. Une raison de plus, donc, pour accélérer un processus douloureux mais physiologique. Rien ne dure éternellement, pas même l'amour des amours. Chiellini est de plus en plus proche de dire adieu à son peuple. Cela pourait avoir lieu lors d'un Juventus-Lazio.