Juventus : Gianluigi Buffon explique pourquoi il a refusé l'AC Milan

Gianluigi Buffon affirme que sa carrière aurait pris une tournure très différente s'il avait accepté une offre pour rejoindre l'AC Milan lorsqu'il était plus jeune. Le gardien de but a commencé sa carrière à Parme, où il a rejoint le centre de formation du club à l'âge de 13 ans.

Un entraîneur des gardiens a changé la carrière de Buffon

Après avoir excellé avec le club du nord de l'Italie, qu'il a aidé à remporter la Coupe de l'UEFA en 1999, Buffon a poursuivi une carrière illustre avec la Juventus et l'Italie, remportant 10 titres de Serie A et la Coupe du monde. De retour à Parme, l'emblématique gardien de but admet que sa vie aurait pris une trajectoire différente s'il avait été attiré à San Siro par le Milan.

Au lieu de cela, il a choisi de rejoindre Parme pour faire équipe avec l'entraîneur des gardiens Ermes Fulgoni. "Ermes a décidé de bouleverser ma vie, c'est lui qui m'a amené ici", a-t-il déclaré aux étudiants de l'Institut La Salle. "Quand j'étais petit, dans ma tête, jusqu'au mois de mai, j'avais presque décidé d'aller jouer pour Milan, puis je suis venu à Parme pour un essai et je me souviens que lorsque je suis arrivé, j'ai été contaminé par l'enthousiasme d'Ermes, sa détermination et sa gaieté qui m'ont fait changer d'avis".

"Parme a toujours fait partie de moi"

"Si je ne l'avais pas rencontré, ma vie sportive aurait été différente, mais guère meilleure que celle que j'ai vécue. Cela signifie qu'il faut parfois s'abandonner aux sensations et aux émotions que vous procurent certaines personnes. Ce jour-là, il m'a envoûté et frappé, car il avait une façon de m'impliquer, une façon de travailler que je n'avais jamais vue auparavant et qui m'a enthousiasmé. Cela a été le facteur décisif dans mon choix de Parme", a ajouté le portier italien.

Gianluigi Buffon est revenu à Parme en provenance de la Juventus l'été dernier, malgré le fait que son club formateur soit descendu en Serie B, lui qui était devenu doublure de Szczesny à la Juventus. Le joueur de 44 ans, qui a fait 26 apparitions en deuxième division italienne cette saison, est sous contrat avec le club jusqu'en 2024.

"Je ne sais pas comment le dire, Parme a toujours fait partie de moi, une ville spéciale, comme mon refuge", a-t-il déclaré. "Les 10 ans que j'ai passés ici en tant que garçon ont été les années les plus importantes de ma formation. J'ai commencé à faire ma huitième année ici, donc j'avais toutes les amitiés à Parme et les relations avec lesquelles j'ai grandi. Je n'ai jamais eu la crainte de revenir. Quand je suis revenu à Parme, même en tant qu'adversaire, j'ai eu le sentiment de revenir dans un endroit où j'ai ressenti l'estime et l'affection que les gens avaient pour moi, même si je jouais pour une autre équipe."