Juventus - Alvaro Morata : "Convaincu d'être un meilleur joueur aujourd'hui"

Quatre ans après son premier passage, l'Espagnol est de retour à la Juve. Néanmoins, il faut s'attendre à découvrir un joueur plus mature selon lui.

Après plusieurs semaines à la recherche de son numéro neuf, la , qui a notamment perdu Gonzalo Higuain cet été, a enfin trouvé chaussure à son pied. Le champion d' en titre a misé sur une valeure sûre en faisant revenir un ancien de la maison. Coéquipier d'Andrea Pirlo lors de son passage brillant entre 2014 et 2016 qui l'a vu disputer une finale de avec la Juventus, Alvaro Morata va désormais évoluer sous les ordres de l'ancien milieu de terrain.

"C'est un super sentiment de revenir ici"

L'attaquant arrive dans le cadre d'un prêt de 9 millions d'euros avec une option d'achat de 45 millions d'euros, mais surtout avec des ambitions élevées. En effet, l'Espagnol se dit prêt à évoluer à nouveau dans un club aussi historique que la Juventus, d'autant qu'il estime y revenir plus armé que par le passé.

"C'est un super sentiment de revenir ici. J'ai toujours été attaché à Turin et je suis heureux. Je suis impatient d'être avec mes coéquipiers. Mon premier passage ici était super, mais je suis convaincu d'être un meilleur joueur aujourd'hui et d'avoir évolué dans beaucoup d'aspects de ma vie. Je suis sûr que ce sera un autre super passage. J'ai toujours été prêt pour la Juventus. C'est un grand club, une grande équipe et une grande famille. Quand vous êtes dans un endroit où vous vous sentez comme à la maison, c'est toujours agréable de revenir", a indiqué l'ancien joueur du sur le site officiel de la Vieille Dame. On peut comprendre sa satisfaction !