Juve : Leandro Paredes, "le joueur le moins présentable" de l’histoire récente du club

Peu à son avantage lors de la nouvelle défaite de la Juventus contre Sassuolo (0-1), Leandro Paredes n’a pas été épargné par la presse turinoise.

Sale période pour Leandro Paredes, prêté par le Paris Saint-Germain à la Juventus avec une option d’achat de 15 millions d’euros… que la Vieille Dame ne lèvera pas, a appris l’Argentin lors d’une semaine achevée avec une nouvelle défaite des Bianconeri en Serie A, face à Sassuolo (0-1) dimanche.

Il n’a (encore une fois) rien tenté

Titularisé par Massimiliano Allegri en position de sentinelle, le champion du monde argentin a une nouvelle fois déçu avant d’être remplacé par Paul Pogba à la 83e minute. Et en 83 minutes, Paredes a clairement perdu son duel face aux milieux adverses.

Ce lundi matin, aucun quotidien turinois ne lui accorde une note supérieure à 5/10. Et pour cause : Paredes n’a presque rien tenté, se contentant de passes latérales faciles après avoir manqué quelques ouvertures verticales en début de rencontre. Et du côté de La Stampa, on le l’a pas raté.

"Peut-être le footballeur le moins présentable de l'histoire"

"Notre époque est celle de Paredes, avec ces magnifiques yeux bleus qui ne changent pas d'expression dans les bons comme dans les mauvais moments. Peut-être le footballeur le moins présentable de l'histoire récente de la Juventus, et son match à Reggio Emilia n'a été qu'une énième preuve", peut-on lire dans le quotidien.