Juve - Le professionnalisme de Cristiano Ronaldo expliqué par Leonardo Bonucci

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, le défenseur central de la Juve a dit tout le bien qu’il pensait de son coéquipier portugais.

Vrais reconnaissent vrais. La maxime vaut dans la vie de tous les jours, mais également dans le monde du football. Et la rencontre entre Leonardo Bonucci et Cristiano Ronaldo entre évidemment dans cette catégorie. Débarqué à la en 2018, le Portugais a immédiatement fait forte impression auprès du défenseur central italien.

"Ce qui fait de lui un joueur extraordinaire, au-delà de sa qualité technique, c’est la constance. Il ne laisse jamais le plus infime détail aller contre lui", a d’abord témoigné Bonucci lors d’une interview accordée à L’Équipe, avant d’en dire plus sur le monstre de professionnalisme que représente le quintuple Ballon d’Or.

"CR7 est en permanence dans le souci d’être le meilleur"

"On rentre de déplacement à 2h du matin et à 3h du matin, il se change et se plonge dans l’eau froide pour récupérer. Il est en permanence dans le souci d’être le meilleur. C’est une véritable machine de guerre", a confirmé Bonucci. Et d’après l’international italien, cela profite à toute l’équipe, pas seulement au Portugais.

"Depuis deux ans qu’il est là, je pense que chacun d’entre nous lui a volé quelque chose en l’observant. C’est une certitude, on a tous progressé grâce à lui", a conclu Bonucci. Une sortie qui devrait motiver CR7 avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais ce mercredi.