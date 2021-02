Juve, déjà un record pour McKennie

Le joueur américain de la Juve a passé un nouveau jalon en marquant contre Crotone, en Serie A.

Avant le match contre Crotone, l'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a confirmé que Weston McKennie avait été aux prises avec des blessures mineures cette saison, mais il restait état de continuer à jouer et le joueur américain l'a d'ailleurs prouvé dans la foulée.

Lundi, la «Vieille Dame» a accueilli Crotone pour la journée 23 de la Serie A et l'international américain a été inclus dans le onze de départ.

La Juventus a battu Crotone 3-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de l'ancien joueur de Schalke. C'était le quatrième but de Serie A pour le joueur de 22 ans en 19 matches de championnat cette saison, lui qui a aussi réussi deux passes décisives.

Avec le but de lundi contre Crotone à domicile, McKennie est devenu l'Américain avec le plus de buts en Serie A, dépassant Michael Bradley qui en a marqué trois lors de son passage à l'AS Roma.

Son premier but en Italie était le 5 décembre lors d'un derby contre le Torino. Ensuite,il est allé marquer une fois contre l'AC Milan et son troisième but est venu dans lors d'un match contre Bologne. McKennie a également marqué en UEFA Champions League lors de la victoire 3-0 contre le FC Barcelone au Camp Nou.

Andrea Pirlo a évoqué le match contre Crotone en conférence de presse, lundi soir.

"Les deux derniers matchs nous avaient laissé sur les nerfs, puis heureusement nous avons réussi à redresser la situation et nous avons bien géré le match."

Pirlo a ajouté: "Toutes les équipes qui poursuivent [Inter] sont de véritables rivales, nous essaierons de nous battre jusqu'au bout."

L'article continue ci-dessous

Pirlo s'attend à ce que les attaquant du club piémontais soient plus cliniques dans leur quête de trophées. L'ancien meneur de jeu italien a exhorté ses joueurs à être plus réalistes.

"Nous avons beaucoup créé, c'est dommage que nous n'ayons pas concrétisé autant d'occasions. L'important est de créer, les buts viendront."

"Le milieu de terrain a bien fait",a déclaré le patron de la Juve. «Ceux qui ont joué ce soir ont bien fait avec une attitude positive et proactive. Bentancur a été bon et mérite des applaudissements car ce n'était pas facile de revenir sur le terrain après l'erreur contre Porto."