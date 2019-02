Justice - José Mourinho accepte une peine d'un an de prison avec deux millions d'euros d'amende

L'entraîneur portugais était poursuivi par le fisc espagnol pour avoir dissimulé des revenus de droit à l'image alors qu'il entraînait le Real Madrid.

L'ancien entraîneur du Real, sans club depuis son licenciement de Manchester United en décembre, a accepté d'être condamné à un an de prison et 2 millions d'euros d'amende pour avoir dissimulé des revenus liés à des contrats de droits à l'image, alors qu'il officiait sur le banc madrilène, en 2011 et 2012.

Le Portugais a donc conclu un accord avec la justice espagnole, qui prévoit également que la peine de prison sera commuée en une amende de 182 500 euros, qui s'ajoute à la première. Il devra également rembourser le préjudice causé au fisc espagnol, qui s'élève à 3,3 millions d'euros.

José Mourinho a d'ores et déjà versé 462 000 euros à la justice espagnole, ce qui lui laisse encore 2,84 millions d'euros à verser. La parquet ne s'opposerait pas à ce qu'une sanction financière de 1,14 millions d'euros payée par Mourinho en 2015 soit également inclue dans l'accord et déuite de la somme dûe par le Portugais. L'accord doit encore être validé par un juge.