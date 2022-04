Jurgen Klopp va prolonger de deux ans avec Liverpool

Jurgen Klopp a signé une prolongation de contrat avec Liverpool qui le gardera au club jusqu'en 2026, d’après ce que révèle le site britannique The Athletic. Une information qui confirme la nouvelle évoquée par Goal précédemment.

Le coach allemand et l’ensemble de son staff technique étaient déjà liés jusqu'en 2024 au LFC et le média britannique révèle donc qu’ils ont rempilé de deux ans.

C’est une nouvelle surprenante dans la mesure où la tendance pour Klopp, qui a pris ses fonctions en octobre 2015, quitte Liverpool et prenne un congé sabbatique après la campagne 2023-24. Visiblement, l’intéressé a été revigoré par la course au quadruplé de son équipe cette saison et son désir de continuer correspondait aussi à la volonté de sa direction.

Klopp a récemment déclaré qu'il baserait sa décision de rester avec les sextuples champions d’Europe sur le degré d’énergie qu’il aurait pour continuer sa mission.

Klopp aurait retrouve de l’énergie pour continuer

A noter Mike Gordon, le président de Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, était présent mercredi soir lors de la victoire 2-0 des hommes de Klopp sur Villarreal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Cette présence serait liée au fait qu’il contribuerait à la progression d’un nouvel accord avec Klopp, dont l'agent Marc Kosicke était également à Anfield, assis à quelques sièges de Gordon.

Les propriétaires de Liverpool sont déterminés à garder Klopp au-delà de ses conditions actuelles et ont agi après que celui-ci ait indiqué vouloir faire de même.

Liverpool a déjà remporté la Carabao Cup, est à un point de Manchester City en tête de la Premier League. Les Reds disputeront aussi la finale de la FA Cup et ils ont déjà un pied en finale de la Ligue des champions.

Klopp a remporté la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe avec Liverpool en 2019, avant de s'emparer du titre de Premier League en 2020.