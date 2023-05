Jurgen Klopp se moque de Chelsea et de son propriétaire

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est moqué de la folie dépensière du club rival de Chelsea.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a adressé un violent tacle au propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. L’entraineur allemand estime que l’homme d’affaires américain a "mésestimé" ce qu'il faut pour diriger un club de football prospère.

Klopp se réjouit du malheur de Chelsea

"Je suis un peu désolé pour Chelsea, parce que ça ne va pas bien, je pense que c'est une très grande équipe, mais d'un autre côté, c'est bien de voir qu'on ne peut pas simplement réunir des joueurs de haut niveau et penser que ça va marcher", a déclaré Klopp dans un entretien à Sky Sports.

"Il faut construire une équipe et c'est ce que les gens là-bas ont sous-estimé, donnant à leurs entraîneurs une tâche presque impossible à accomplir. Il faut créer une unité, un esprit d'équipe, et c'est la seule raison pour laquelle je suis un peu content", a poursuivi l’entraineur des Reds.

Tout en pointant du doigt les erreurs faites par les patrons du club londonien, Klopp a indiqué qu’il ne s’inquiétait pas pour cette équipe et son rebond prochain. "Chelsea finira par s'en sortir et sera incroyablement fort l'année prochaine, mais je ne les utilise qu'à titre d'exemple. Au plus haut niveau, non, nous ne pouvons pas faire ça. Et c'est ce que nous ne ferons pas. Il faut faire venir les bons joueurs et construire une nouvelle équipe. Cette équipe a écrit une histoire sensationnelle et maintenant nous en commençons une nouvelle, c'est tout".