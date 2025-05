Jurgen Klopp de retour, la destination étonnante

Torino vs Roma

Jürgen Klopp aurait accepté un retour surprise à la tête de l'équipe, qui lui permettrait de suivre les traces de José Mourinho.

L'Allemand de 57 ans a quitté le banc de touche en 2024, lors de ses adieux émouvants à Liverpool, le géant de la Premier League. Début 2025, Klopp a pris la direction du football mondial du groupe Red Bull, supervisant les plans stratégiques de son groupe de clubs, qui comprend le RB Leipzig, les New York Red Bulls, Leeds United et le Paris FC.

On affirme cependant que « le monde du football et les terrains » manquent à Klopp. Celui qui compte à son actif des titres de Bundesliga, de Premier League et de Ligue des champions aspirerait à un retour à la vie d'entraîneur.

Selon La Stampa, cela pourrait arriver à la Roma. Le club de Serie A s'est séparé de l'ancien entraîneur de Chelsea et de Leicester, Claudio Ranieri, qui prend sa retraite. Klopp a été identifié comme une cible privilégiée par le groupe de propriétaires Friedkin à Rome « il y a quelque temps ».

Un accord complet aurait été trouvé avec Klopp, alors qu'il se prépare à quitter le groupe Red Bull pour l'Italie. Il était en discussion avec un autre club – dont l'un prépare un rachat à gros budget – mais il est prêt à prendre les rênes du Stadio Olimpico.

La Roma reste confiante quant à un accord pour Klopp « pas impossible », et se prépare à lui confier les rênes que l'ancien entraîneur de Manchester United et du Real Madrid, Mourinho, a conservées pendant deux ans et demi, de juillet 2021 à janvier 2024, lui permettant de remporter la Ligue Europa Conférence en 2022.