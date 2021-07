Jurgen Klinsmann pas surpris par le parcours de l'Angleterre

Jurgen Klinsmann s'attendait à voir l'Angleterre impressionner dans cet Euro 2020.

Jurgen Klinsmann n'est pas surpris que l'Angleterre ait atteint les demi-finales de l'Euro 2020, affirmant qu'elle a toujours été favorite du tournoi depuis le tout début, et que leur victoire sur son Allemagne natale n'a donc pas choqué. L'Angleterre n'a jamais remporté l'Euro et n'a pas remporté de tournoi majeur depuis sa victoire à domicile en Coupe du monde 1966, mais elle a atteint les demi-finales au Mondial 2018 en Russie et lors de la première Ligue des Nations de l'UEFA un an plus tard.

L'équipe de Gareth Southgate a une abondance de talents offensifs, avec Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Phil Foden et Jack Grealish parmi les armes de leur arsenal abondant – et Klinsmann dit que leur retour dans les quatre derniers de la compétition majeure était quelque chose d'attendu.

"Le match contre l'Angleterre aurait pu aller dans notre sens"

S'adressant à Goal et Spox , Klinsmann a déclaré : "Pour moi, l'Angleterre était la favorite pour le titre dès le début. Elle a une très bonne défense et le mélange est bon, et à l'avant, elle a ce pouvoir de marquer". Si l'attaque a de quoi faire peur, l'Angleterre n'a encore concédé aucun but jusqu'à présent. Impressionnant.

À l'inverse, ce fût un nouveau tournoi décevant pour l'Allemagne, après sa sortie en phase de groupes de la Coupe du monde 2018. Cependant, Klinsmann dit qu'ils ne peuvent pas être trop surpris, car ils ont affronté une opposition qui est actuellement beaucoup plus forte. "Vous devez regarder tous les matchs séparément. La France c'était du 50-50, décidé par un but contre son camp malheureux, le match contre le Portugal était difficile, contre la Hongrie, nous étions sous un énorme stress pour égaliser".

"Le match contre l'Angleterre aurait pu aller dans notre sens avec les occasions de Timo Werner et Thomas Muller, mais bien sûr le bilan global est négatif car nous avons été éliminés beaucoup trop tôt en huitièmes de finale et n'avons jamais développé un niveau élevé de régularité dans le tournoi" , a regretté le technicien.

Enfin, Jurgen Klinsmann a tenu à rendre hommage à Joachim Low. "Bien sûr, la Coupe du monde 2018, la dernière place de la Ligue des Nations et cet Euro 2020 bâclé nuisent à l'évaluation, mais le titre de la Coupe du monde en 2014 sera à jamais associé à l'entraîneur de l'équipe nationale, Joachim Low".