Julien Faubert raconte le jour où il s'est endormi sur le banc du Real Madrid

Julien Faubert raconte son transfert au Real Madrid et son assoupissement sur le banc du club merengue pendant un match.

Julien Faubert est revenu sur son passage anecdotique mais néanmoins remarqué au . Il a notamment été sondé sur la fois où il s'était endormi sur le banc merengue lors d'un match contre .

Cafu : "Neymar est plus fort que Messi en technique"

Le Français se souvient du jour où il appris l'intérêt du Real. "Nous étions dans le bus de l'équipe en route vers Upton Park pour jouer .J'ai reçu un appel de ce Français au Real Madrid et il m'a dit: 'Salut, je travaille pour le Real Madrid et nous devons vous parler.' Je lui ai dit que j'avais un match important à préparer : ' Je n'ai pas le temps pour ces conneries. J'ai éteint mon téléphone, nous avons joué le match et après le match, j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu environ 30 messages texte et 50 messages vocaux. C'est à ce moment que j'ai su que c'était sérieux. J'ai donc appelé mon manager et il m'a dit que nous devions parler avec le Real Madrid car ils sont dans un hôtel à Heathrow. C'était le dernier jour du mercato et nous y sommes allés et avons commencé à négocier.", s'est souvenu l'ancien joueur des Hammers.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"J'ai eu beaucoup de sentiments mais j'étais heureux - c'est le Real Madrid, vous savez ? Quand j'ai réalisé que ce n'était pas faux, je priais pour que les négociations se déroulent bien. Ils voulaient en fait Antonio Valencia mais il avait signé pour , j'étais donc le deuxième choix. Quand la transaction a été conclue, je suis revenu pour ramasser certaines de mes affaires à et moi et certains gars ont commencé à rire. On me disait : «Julien, tu te rends compte où tu es? C'est le putain de Real Madrid. "Je me souviens que Mark Noble ne cessait de m'ignorer et je me disais:" Mark, quel est le problème? "Il a dit: "Julien, je ne peux pas te parler, tu es un joueur du Real Madrid. Tu es plus haut que moi". Il y avait donc beaucoup de plaisanteries."

Faubert a aussi été interrogé sur le jour où il s'était endormi sur le banc merengue. Des images qui avaient fait le tour du monde à l'époque : "Quand j'étais sur le banc, j'ai fermé les yeux pendant environ 30 secondes et ils ont pensé que j'étais énervé parce que je ne jouais pas et ils ont dit:" OK, ce type dort ". Le président a dit que je devais faire attention parce que il y avait des photographes et des caméras partout. J'ai certainement beaucoup appris de cette expérience."

Appelé en équipe de , Faubert a livré une anecdote sur son numéro de maillot chez les Bleus : "J'ai été le premier joueur à porter le maillot n ° 10 après que (Zinedine) Zidane a pris sa retraite", s'est-il souvenu. "Je ne savais pas que j'allais porter ce numéro au début. Je suis arrivé dans le vestiaire et je l'ai vu et je n'avais pas le choix. J'ai dit: «Vraiment? Dois-je porter ce numéro? (...) Mais le plus drôle, c'est que personne ne m'a dit que j'allais être appelé. Je regardais la télévision et j'ai vu la liste, puis j'ai vu mon putain de nom. J'ai regardé sur Internet parce que je pensais que c'était une erreur mais c'était officiel - je faisais partie de l'équipe."