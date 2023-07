Jude Bellingham toujours pas enregistré par le Real Madrid !

Un problème avec Jude Bellingham ? Le club merengue ne l'a pas encore enregistré en Liga.

Le Real Madrid a démarré la période des transferts en trombe en signant Fran Garcia, Brahim Diaz, Jude Bellingham et Joselu Mato le mois dernier, avant d'ajouter Arda Guler à son effectif au début du mois de juillet.

Ces arrivées ont suscité beaucoup d'enthousiasme chez les Madrilènes, qui espèrent pouvoir démarrer la nouvelle saison dans un peu plus de deux semaines.

Parmi les nouveaux venus, c'est Bellingham qui a suscité le plus d'intérêt. Le joueur de 20 ans a été recruté à prix d'or par le Borussia Dortmund et devrait connaître une longue et fructueuse carrière chez les Blancos.

Cependant, il n'a pas encore été enregistré auprès de LaLiga, comme le rapporte MD. Cela signifie qu'à ce stade, il n'est pas en mesure de jouer avec l'Athletic Club lors de la première journée. Dani Ceballos, qui a signé un nouveau contrat au début de l'été, n'a pas non plus été enregistré.

Toutes les autres recrues du Real Madrid ont été enregistrées : Guler le 14 juillet, Brahim mardi, Garcia et Joselu mercredi.

La raison reste à définir, mais étant donné qu'il reste 18 jours avant le premier match du Real Madrid, Bellingham devrait être enregistré bien avant la date limite de la première journée.