Jude Bellingham, l'opération inévitable

FC Barcelone vs Real Madrid

Jude Bellingham aurait besoin d'une intervention chirurgicale et le milieu de terrain du Real Madrid devrait finalement subir une opération cet été

Les problèmes d'épaule de Bellingham remontent à son passage au Borussia Dortmund. Le problème s'est aggravé en novembre 2023, lorsque Bellingham s'est luxé l'épaule gauche lors d'un match de Liga contre le Rayo Vallecano. Ce contretemps l'a éloigné des terrains pendant plusieurs matchs, tant avec le Real Madrid qu'avec l'équipe nationale d'Angleterre, ce qui a suscité des spéculations quant à une éventuelle intervention chirurgicale.

Selon un article du journal espagnol Marca, le plan penche désormais fortement vers une réparation définitive de l'épaule pendant l'intersaison. Le journal indique que Bellingham et le Real Madrid sont prêts à profiter de l'été pour régler définitivement le problème, permettant au milieu de terrain de revenir en pleine forme pour le début de la prochaine saison.

L'équipe médicale du Real Madrid estime qu'aucun moment n'est idéal pour une telle intervention, mais la trêve à venir offre l'opportunité la plus logique. La chirurgie reconstructive offrirait à Bellingham une solution à long terme, lui évitant le port constant de bandages et d'équipements de protection, et lui permettant de jouer sans restriction.

Bellingham et le Real Madrid ont des affaires urgentes à régler, notamment un choc à fort enjeu contre Barcelone le 11 mai. Le prochain Clásico, qui se jouera au stade Montjuïc de Barcelone, s'annonce comme un affrontement crucial dans la course au titre en Liga, les deux géants espagnols n'étant séparés que par quatre points.