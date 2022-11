But, penalty, c.s.c., prolongation, tirs au but, remplacement, carton jaune, expulsion, GLT, VAR : les grandes premières dans l'histoire de la Coupe du monde de football

But, penalty, c.s.c., prolongation, tirs au but, remplacement, carton jaune, expulsion, GLT, VAR : découvrez les grandes premières du Mondial.

La 22e édition de la Coupe du monde se déroule du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Découvrez à cette occasion les grandes premières dans l'histoire de cette compétition.

LES PHASES FINALES ET LES MATCHES

Quel est le premier pays à avoir organisé une Coupe du monde ?

C'est l'Uruguay qui a accueilli la première Coupe du monde de l'histoire en 1930. Depuis, 17 autres pays ont organisé (ou co-organisé) un Mondial : l'Italie (1934, 1990), la France (1938, 1998), le Brésil (1950, 2014), la Suisse (1954), la Suède (1958), le Chili (1962), l'Angleterre (1966), le Mexique (1970, 1986), l'Allemagne (1974, 2006), l'Argentine (1978), l'Espagne (1982), les Etats-Unis (1994), la Corée du Sud et le Japon (2002), l'Afrique du Sud (2010), la Russie (2018) et le Qatar (2022).

Quel est le premier match à avoir été disputé lors d'une Coupe du monde ?

Le premier match de l'histoire de la Coupe du monde s'est déroulé le 13 juillet 1930 à Montevideo en Uruguay et opposait la France au Mexique. Les Tricolores se sont imposés 4 buts à 1.

Quelle est la première équipe à avoir remporté la Coupe du monde ?

C'est l'Uruguay qui a remporté la première Coupe du monde de l'histoire, en 1930, sur ses terres. Le 30 juillet 1930, à Montevideo, les Uruguayens ont battu l'Argentine sur le score de 4 buts à 2.

Quand a eu lieu la première prolongation lors d'une Coupe du monde ?

C'est lors de la Coupe du monde 1934, en Italie, que s'est déroulée la première prolongation. Lors du huitième de finale entre la France et l'Autriche, les deux équipes étaient à égalité à l'issue du temps réglementaire (1-1). L'Autriche l'a finalement emporté 3-2 après prolongation.

Quand a eu lieu la première séance de tirs au but lors d'une Coupe du monde ?

C'est lors de la Coupe du monde 1982, disputée en Espagne, qu'on a assisté à la première séance de tirs au but. Elle s'est déroulée lors de la demi-finale entre la France et l'Allemagne de l'Ouest le 8 juillet 1982. Les deux équipes étaient à égalité à l'issue du temps réglementaire puis de la prolongation (3-3) et les Allemands l'ont emporté 5 tirs au but à 4.

Concernant une finale, il faudra attendre 1994 pour voir deux équipes se départager aux tirs au but. Le Brésil prendra le dessus sur l'Italie.

LES BUTS

Qui est le premier joueur à avoir marqué un but lors d'une Coupe du monde ?

Le premier buteur de l'histoire de la Coupe du monde est Lucien Laurent. L'attaquant français a ouvert le score à la 19e minute du match France-Mexique le 13 juillet 1930.

Son coéquipier Ernest Libérati est quant à lui l'auteur de la première passe décisive lors d'un Mondial.

Qui est le premier joueur à avoir marqué contre son camp lors d'une Coupe du monde ?

C'est le Mexicain Manuel Rosas qui a eu la malchance de marquer le premier but contre son camp lors du match Mexique-Chili le 16 juillet 1930.

Quel joueur a marqué le premier but en or lors d'une Coupe du monde ?

Le but en or a été mis en place lors de deux phases finales de la Coupe du monde : en 1998 et 2002. Lorsque deux équipes jouaient une prolongation, le match se terminait immédiatement dès qu'une équipe marquait un but.

C'est le Français Laurent Blanc qui a été le premier joueur à inscrire un but en or, le 28 juin 1998, lors du huitième de finale entre la France et le Paraguay. Laurent Blanc a marqué à la 114e minute.

ARBITRAGE

Quand a été tiré le premier penalty lors d'une Coupe du monde ?

C'est le 19 juillet 1930 lors du match entre la France et le Chili qu'un arbitre a accordé pour la première fois un penalty. Le Chilien Guillermo Saavreda est devenu le premier joueur à tirer un penalty et à le manquer. Le Français Alexis Thépot est ainsi entré dans l'histoire en devenant le premier gardien à arrêter un penalty.

Qui est le premier joueur à avoir marqué un penalty lors d'une Coupe du monde ?

On retrouve le Mexicain Manuel Rosas, décidément très en vue lors du premier Mondial. Le 19 juillet 1930, lors du match Mexique-Argentine, il trompe le portier argentin Angel Bossio à la 42e minute.

Qui est le premier joueur à avoir reçu un carton jaune lors d'une Coupe du monde ?

C'est à partir de la Coupe du monde 1970 que les arbitres ont commencé à utiliser des cartons jaunes (et rouges) lors d'une phase finale. C'est le Soviétique Kakhi Asatiani qui a reçu le premier carton jaune à la 30e minute du match Mexique-URSS le 31 mai 1970.

Qui est le premier joueur expulsé lors d'une Coupe du monde ?

Le Péruvien Placido Galindo a été le premier joueur expulsé en Coupe du monde. C'était le 14 juillet 1930 lors du match Roumanie-Pérou. A l'époque, les cartons n'existaient pas mais l'arbitre l'a sorti du terrain pour comportement violent.

Qui est le premier joueur à avoir été remplacé lors d'une Coupe du monde ?

C'est à partir de la Coupe du monde 1970 que les sélectionneurs ont été autorisés à effectuer un remplacement lors d'un match.

Le 31 mai 1970, à Mexico, lors du match URSS-Mexique, le Soviétique Viktor Serebryanikov a été remplacé par son coéquipier Anatoli Puzach à la 46e minute.

Quand a été utilisé pour la première fois la GOAL LINE TECHNOLOGY lors d'une Coupe du monde ?

C'est à partir de la Coupe du monde 2014 qu'a été introduite la GOAL LINE TECHNOLOGY. C'est un dispositif électronique utilisé pour déterminer de façon certaine si un ballon a franchi entièrement ou non la ligne de but.

Il a été utilisé pour la première fois lors du match France-Honduras le 15 juin 2014. Une frappe de Karim Benzema a heurté le poteau avant de revenir sur le gardien qui a dévié le ballon un court instant dans son propre but avant de le faire ressortir. Le but a ainsi pu être validé.

Quant a été utilisé pour la première fois la VAR lors d'une Coupe du monde ?

La VAR (ou Assistance vidéo à l'arbitrage) a été introduite lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Et c'est lors du match entre la France et l'Australie joué le 16 juin 2018 que l'arbitre Andres Cunha a interrompu le match pour visionner les images et accordé un penalty à la France, transformé par Antoine Griezmann (58e).