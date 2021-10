José Mourinho répond à la rumeur Newcastle

José Mourinho de retour en Premier League ? Il évoque ses liens avec Newcastle.

José Mourinho a admis avoir une "connexion émotionnelle" avec Newcastle United, alors que des liens existent avec le poste de coach à St James' Park.

L'excitation monte à Newcastle après l'achèvement du rachat par l'Arabie saoudite pour 300 millions de livres. Les dirigeants du club ont déjà fait part de leurs ambitions de se battre pour le titre de Premier League dans un avenir proche.

La position de Steve Bruce sur le banc de touche est remise en question alors qu'un projet ambitieux est en cours et Mourinho a été mentionné comme un possible remplaçant, le Portugais ayant répondu aux spéculations lors de sa dernière conférence de presse à la Roma.

Mourinho, qui a remporté trois titres de Premier League à Chelsea et a également dirigé Manchester United et Tottenham, a travaillé avec l'ancien entraîneur légendaire de Newcastle, Sir Bobby Robson, à Barcelone au début de sa carrière d'entraîneur.

L'homme de 58 ans a donc une affection particulière pour Newcastle, comme il l'a déclaré aux journalistes : "Sur Newcastle, je n'ai rien à dire. Absolument rien à dire.

"La seule chose que je peux dire, c'est que pendant de très nombreuses années, j'ai travaillé avec l'une des figures les plus importantes de l'histoire de Newcastle, Sir Bobby Robson, et c'est pourquoi j'ai toujours eu un lien affectif avec cette ville et ses supporters. Mais ce n'est rien de plus que cela".

Mourinho a toutefois pris ses distances avec le poste de manager de Newcastle pour l'instant, l'ancien entraîneur de Chelsea ayant tout juste commencé son mandat à la Roma.

Les géants italiens sont également sous une nouvelle propriété depuis août 2020, avec le groupe Friedkin qui investit massivement dans l'avenir du club, et Mourinho est entièrement derrière leur vision à long terme.

"Je suis ici, je suis vraiment heureux d'être ici", a-t-il ajouté avant le choc de la Roma en Serie A contre la Juventus. "Je suis concentré à 100 % sur le projet de la Roma, le projet Friedkin".