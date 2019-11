José Mourinho, le spécialiste des débuts réussis

Partout où il est passé ou presque, José Mourinho a toujours réalisé des débuts positifs sur le banc. Et cela s’est vérifié encore une fois ce samedi avec le succès récolté avec aux dépens de (3-2) en ouverture de la 13e journée de . Bien que bousculés vers la fin, ses Spurs ont rempli leur mission.

Mourinho a donc gagné pour son baptême de feu avec l’équipe londonienne et c’est aussi ce qu’il avait fait avec en 2016, ainsi qu’avec en 2013. Sa pemière aventure avec les Blues en 2004 avait également débuté par la conquête des trois points, de même qu’avec Porto en 2002. La dernière et seule fois où « Mou » s’est planté c’était lors de ses débuts comme entraineur pro, du côté de en 2000.

3 - Jose Mourinho won as many points today vs West Ham, as Mauricio Pochettino mustered in his final 12 away Premier League games with Tottenham (W0 D3 L9). Recovery. #WHUTOT