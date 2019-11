Premier League - West Ham-Tottenham (2-3) : Première réussie pour Mourinho

Les Spurs de Tottenham ont renoué avec la victoire en Premier League pour les grands débuts de leur nouvel entraîneur ce samedi à West Ham (2-3).

Alors qu'ils ne l'avaient plus emporté depuis le 28 septembre contre (2-1), les joueurs de l'ont emporté ce samedi après-midi à pour les grands débuts de José Mourinho sur le banc (2-3).

Le technicien portugais a ainsi eu l'occasion de dévoiler ses premiers choix, en laissant notamment Moussa Sissoko ou Christian Eriksen sur le banc. Tancé par son entraîneur, Dele Alli était lui bien titulaire et est apparu en jambes, tout comme Serge Aurier, très remuant sur son couloir droit et passeur décisif sur un bon centre adressé à Harry Kane sur le troisième but.

Mais c'est d'abord en première période que les Spurs ont fait la différence, grâce dans un premier temps à Heung-min Son, le Coréen ouvrant le score d'une frappe croisée du gauche après un dribble dans la surface adverse (36e).

C'est ensuite Lucas, aligné au poste d'ailier droit, qui doublait la mise peu de temps après à la réception d'un centre venu de la gauche (43e). Une première mi-temps tout en contrôle des hommes du Special One face à des Hammers en grande difficulté ces dernières semaines.

Et en seconde période, c'est donc Harry Kane qui faisait le break, quelques instants après un gros raté de Lucas, pourtant idéalement servi par Son à l'issue d'un contre rondement mené (48e). Les visteurs allaient alors entrer dans la gestion et laissaient West Ham s'installer dans la rencontre.

Et ce qui devait alors arriver arriva. Le clean sheet s'envola pour Gazzaniga lorsque Michail Antonio trouvait la faille après une feinte de corps devant Alderweireld (73e). La fin de match était tendue pour les Spurs et les locaux poussaient. Alors que Declan Rice voyait son but refusé par la vidéo pour un hors-jeu (90e), c'est Ogbonna qui marquait un deuxième but au bout du temps additionnel (90e+6).

Tottenham remonte provisoirement à la 6e place du classement avec 17 points en 13 journées, tandis que West Ham enchaîne un 7e match sans succès. Les hommes de Manuel Pellegrini sont 16e avec 13 points.