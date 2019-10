José Mourinho dévoile son GOAT : ce n'est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi

Le coach lusitanien a dévoilé l'identité du meilleur joueur de l'histoire, selon lui. Ce n'est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont raté la première place du plus grand classement de José Mourinho.

L’ancien patron de , de , du et de l’Inter a travaillé avec certains des meilleurs talents mondiaux à son époque.

C'est toutefois un joueur qu'il a vu de près au début de sa carrière qui lui a fait la plus grande impression.

Mourinho considère que le double vainqueur de la Coupe du Monde, Ronaldo Nazario, est le meilleur, même en tenant compte des exploits de Messi et Cristiano Ronaldo, cinq fois vainqueurs du Ballon d’Or.



"Ronaldo, El Fenomeno, Cristiano Ronaldo et Leo Messi ont eu une carrière plus longue, ils sont restés au sommet chaque jour pendant 15 ans", a déclaré Mourinho à LiveScore.





"Cependant, si nous ne parlons que de talent et de compétence, personne ne surpasse Ronaldo [Nazario]. Lorsqu'il était à Barcelone avec Bobby Robson, j'ai réalisé qu'il était le meilleur joueur que j'ai jamais vu sur le terrain. Les blessures ont tué une carrière qui aurait pu être encore plus incroyable, mais le talent de ce garçon de 19 ans était incroyable."



Ronaldo a raccroché ses crampons en 2011.