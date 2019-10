Imanol Alguacil : "Mon rêve ne serait pas Messi, il ne conviendrait pas à la Real Sociedad"

Le coach de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, est certain que Lionel Messi ne conviendrait pas à la Real Sociedad et ne rêve pas de le signer.

Qui ne voudrait pas l'avoir? Lionel Messi doit être le rêve de tous les entraîneurs de football. Ou presque tout le monde. Parce que Imanol Alguacil, l'entraîneur de la , estime que l'attaquant de Barcelone ne serait pas à la hauteur de l'équipe de Saint-Sébastien.

Alguacil était accompagné de Gaizka Garitano, José Luis Mendilibar, Asier Garitano et Jagoba Arrasate à un rassemblement au cours duquel les cinq entraîneurs basques des cinq équipes de la Première Division basque ont discuté dans l'émission "Faktoria" de Euskadi Irratia.



Maite Artola, l'animatrice de l'émission-débat, leur a demandé si ils auraient un joueur de rêve à signer. José Luis Mendilibar a déclaré sans hésiter "Messi", tandis que Arrasate a déclaré qu'avec l' "nous aurions plus de maux de tête mais nous gagnerions sûrement plus de matches et serions de meilleurs entraîneurs".



La surprise est venue avec la réponse d'Alguacil. L'entraîneur de la Real a commenté très sincèrement qu'il ne le verrait pas comme un joueur de la Real. "Pour moi, non", commença-t-il quand on lui a demandé si son rêve était de signer Messi, il a ajouté: "Mon rêve ne serait pas Messi. C'est un joueur incroyable, qui fait des choses incroyables, mais j'ai l'impression que dans la Real, avec nos valeurs, pour notre façon d'être, il ne nous conviendrait sûrement pas."



Il a également souligné les "valeurs d'humilité, de normalité ..." qui sont présentes dans le club de Saint-Sébastien que "ces grands joueurs n'ont pas".