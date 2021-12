José Fonte met la pression sur le LOSC

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et bien mieux en championnat depuis quelques semaines, Lille s'appuie sur le même collectif qui a fait sa force l'an dernier et sur l'expérience de certains joueurs comme José Fonte. Dans un entretien accordé à L'Equipe, José Fonte s'est exprimé sur sa relation avec le LOSC et son avenir. Le défenseur central, en fin de contrat en juin 2022, veut être fixé au plus vite concernant son futur à Lille, ou ailleurs.



"On avait parlé avec le président Olivier Létang en février-mars avec la volonté communer de prolonger. Il m'a donné l'opportunité de continuer jusqu'en juin 2022. Au départ, ce n'est pas ce que j'attendais. Je pensais pouvoir maintenir en l'état mon précédent contrat. A la fin, j'ai compris la décision du président et pourquoi c'était impossible. Avec 30% de salaire en moins, peut-être. Mais je me sens bien ici. Je crois en notre projet. Il y avait la Ligue des champions, aussi. Une des raisons principales. Et la proximité géographique avec ma famille. C'était le meilleur compromis", a expliqué José Fonte.

Une deadline fin février pour Fonte

"Est-ce que je serai à Lille l'an prochain ? Je suis tranquille. J'essaie d'être bon sur le terrain. Si tel est le cas, naturellement tout arrivera. Mais je ne peux pas attendre la fin de saison. Je veux savoir si le club veut continuer un peu avec moi. Ou pas. Pour en parler avec ma famille, mon plan de carrière. J'ai besoin d'être fixé en janvier, maximum février. Si la direction prend un chemin différent, il n'y aura aucun problème. Mais je veux me préparer à l'idée. J'ai encore envie de jouer. Une autre saison. Ici ou ailleurs, c'est certain", a ajouté l'international portugais.

José Fonte espère que Lille va conserver ses meilleurs joueurs, y compris Jonathan Ikoné, annoncé sur le départ : "On a cultivé une certaine exigence depuis quatre saisons. Le LOSC, c'est jouer les uns pour les autres, se battre pour bien défendre. On commence à retrouver cet engagement commun. Dans ce cadre, j'aimerais que Jonathan Ikoné continue avec nous. Ce sera sa décision et celle du club. J'espère seulement que nous serons encore plus compétitifs en janvier. On veut bien figurer en Ligue des champions, continuer notre remontée au classement en Ligue 1. Et gagner la Coupe de France".

"Au président de nous donner une équipe plus compétitive"

L'international portugais espère que le mercato ne perturbera pas les ambitions du LOSC : "Le mercato est-il dangereux pour nos ambitions ? On a une possibilité d'être plus forts, même avec un ou deux départs. Le plus important sera de faire venir des remplaçants de qualité. Pour un joueur, le mercato est dur à gérer. Au président de nous donner une équipe plus compétitive. J'aime Amadou Onana, Ivo Grbic et Gaby. Ce sont des jeunes joueurs qui travaillent beaucoup, nous aident et ont de bonnes personnalités. Maintenant, quand tu regardes des équipes comme Nice, Rennes, l'OM ou Lyon, ils ont trouvé des joueurs d'une qualité et d'une expérience d'un autre niveau".

"Malheureusement, on n'a pas la possibilité, peut-être financière, de faire venir des joueurs comme ça. Je suis content avec mon équipe. Presque tous les joueurs de la saison dernière sont restés. Mais pour la dynamique du groupe, on a perdu la chance de mieux démarrer notre saison. Je pensais que beaucoup voulaient venir à Lille. On est champions. On dispute la C1. Donc si on peut les faire venir en janvier... Je comprends les arguments du président et les difficultés financières. On ne peut pas payer comme les autres grands clubs français. Mais j'espère qu'on peut augmenter notre niveau. Quand tu regardes les grands joueurs du PSG, Nice avec Delort, Rennes avec Laborde, Lyon aussi, on a le même espoir de se renforcer en qualité et en personnalité", a conclu José Fonte.