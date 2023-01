Arsenal a confirmé la signature du milieu de terrain Jorginho en provenance du rival londonien Chelsea pour 12 millions de livres sterling.

Les Gunners ont confirmé l'arrivée du milieu de terrain de 31 ans après qu'il ait passé la visite médicale mardi matin. Jorginho a signé un contrat de 18 mois jusqu'à l'été 2024, bien qu'Arsenal ait la possibilité de prolonger son séjour d'une année supplémentaire. Le leader de la Premier League versera à Chelsea un montant initial de 10 millions de livres sterling pour l'international italien, auquel s'ajouteront 2 millions de livres sterling en complément.

Dans un communiqué, Chelsea a rendu hommage à son ancien milieu de terrain : "Un leader sur et en dehors du terrain dès son arrivée dans l'ouest de Londres en provenance de Naples, Jorginho était la fraîcheur personnifiée du point de penalty avec sa technique de saut de puce caractéristique.

"Un gars sympathique et drôle en dehors du terrain, Jorginho quitte Chelsea avec 213 apparitions à son actif et quatre médailles de vainqueur, aucune plus précieuse que le succès en Ligue des champions en 2021, dans lequel il a joué un rôle majeur. Bonne chance pour l'avenir, Jorgi !"

Débuts samedi pour Jorginho ?

Arsenal s'est tourné vers Jorginho après avoir échoué à trouver un accord avec Brighton pour Moises Caicedo. Les Gunners ont vu deux offres repoussées par les Seagulls pour le joueur de 21 ans, la dernière s'élevant à 70 millions de livres.

Arsenal était déterminé à obtenir un milieu de terrain avant la date limite des transferts de mardi soir et Mikel Arteta est connu pour être un admirateur de longue date de Jorginho. Mais les fans des Gunners se méfient naturellement de l'idée de faire des affaires avec Chelsea pour des joueurs vieillissants, étant donné les récentes transactions pour des joueurs comme Willian et David Luiz.

Jorginho n'est pas la signature phare que les supporters espéraient et il va certainement à l'encontre du profil de la signature qu'Arsenal cherche à faire aujourd'hui. Cependant, c'est un joueur très expérimenté et il fournira la couverture nécessaire à Thomas Partey au cours de la seconde moitié de la saison. Et s'il vient aider les Gunners à remporter le titre de Premier League en mai, peu de gens remettront en question la sagesse de l'ajouter à l'équipe à un moment aussi crucial de la campagne.

Jorginho pourrait faire ses débuts avec les Gunners samedi, lors du déplacement à Everton en Premier League.