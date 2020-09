Modric : "Le départ de Messi du Barça permettra à d'autres joueurs de devenir des stars"

La star croate accepte que le départ de l'Argentin serait une énorme perte pour la Liga mais voit d'autres joueurs émerger pour combler le vide.

Luka Modric pense que le peut réussir sans Lionel Messi, citant la capacité ultime du à faire face au départ de Cristiano Ronaldo. L'équipe de Zinedine Zidane a remporté le titre de la la saison dernière, c'est le plus gros trophée remporté par le Real Madrid depuis le transfert de Ronaldo à la en 2018. Bien que les Merengue aient connu des difficultés en depuis la perte de leur star portugaise, ils se sont finalement adaptés à son absence.

Avec Lionel Messi, maintenant lui-même, poussant pour un départ du FC Barcelone, Modric voit des parallèles entre les deux situations et soutient d'autres joueurs pour combler le vide que l'Argentin laisserait derrière lui. "Ce serait une énorme perte. Comme quand Cristiano est parti. Mais vous ne pouvez pas penser au passé. C'est le football et c'est tout", a déclaré Modric à l'AFP. "Si cela arrive, ce sera une énorme perte pour le prestige du championnat. Mais nous devons aller de l'avant. D'autres joueurs deviendront des stars".

"La vie continue pour le Barça sans Messi"

"Quand Ronaldo est parti, la même chose s'est produite, la vie du Real Madrid a continué sans lui et ce sera la même chose pour Barcelone et la sans Messi", a ajouté l'international croate. Après avoir échoué en Liga deux saisons consécutives, le Real Madrid a finalement récupéré le titre lors de sa dernière campagne en terminant cinq points devant Barcelone. Modric, qui aura lui-même 35 ans ce mois-ci, pense que l'âge est du une force du côté de Madrid alors qu'ils cherchent à remporter plus de titres au cours de la saison 2020-2021.

"Nous n'avons pas de jeune équipe mais nous avons une équipe expérimentée. Nous avons de jeunes joueurs, qui iront mieux. Je ne sais pas si nous achèterons des joueurs mais même si ça reste comme ça, nous avons assez de qualité. Nous l'avons montré en Liga et nous savons que nous pouvons le faire à nouveau. Après la suspension, nous sommes revenus tellement motivés. Le football nous a manqué, les matches et les victoires nous ont manqué", a analysé Luka Modric.

"Nous avions travaillé si dur, je pense que physiquement, nous étions la meilleure équipe de la ligue et c'est pourquoi nous l'avons gagné. C'était mon deuxième titre en Liga et je veux gagner plus", a conclu l'international croate. L'équipe de Zinedine Zidane entame la nouvelle saison de la Liga à l'extérieur contre la le 20 septembre avec le premier El Clasico prévu le 25 octobre au Camp Nou.