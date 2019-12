Jorge Mendes : "Cristiano Ronaldo est toujours le meilleur de l'histoire"

L'agent de Cristiano Ronaldo estime que son client demeure le plus grand de tous les temps malgré l'échec dans la conquête du Ballon d'Or.

L’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a insisté sur le fait que l’attaquant de la devait toujours être reconnu comme «le meilleur joueur de l’histoire», malgré son nouvel échec dans la conquête du Ballon d'Or.

Ronaldo s'est classé troisième lors du vote du Ballon d'Or cette année, terminant derrière Lionel Messi et Virgil van Dijk pour le prix. Messi a mérité cet honneur au sortir d'une année très réussie et marquée notamment par le succès en . L' a remporté le prix pour une sixième fois de sa carrière et il s'agit d'un record. De son côté, Van Dijk a devancé Ronaldo en raison de sa contribution à la campagne de la de , bien que la star de la Juventus ait pu offrir au la Ligue des Nations, au détriment justement des .

Ronaldo, âgé de 34 ans, qui a marqué 21 buts et guidé la Juventus au Scudetto la saison dernière, n’a pas assisté à la cérémonie qui a eu lieu lundi à Paris. Et l'agent de la vedette de la Juventus n'a pas tardé à déclarer qu'il était en désaccord avec quiconque ne reconnaîtrait pas son client comme le meilleur joueur de tous les temps, malgré le triomphe de Messi, lundi. "Cristiano est le meilleur joueur de l'histoire, et vous le savez!", a-t-il déclaré aux journalistes lors du Gran Gala del Calcio, une cérémonie mettant à l'honneur les meilleurs joueurs de football italien de la saison dernière.

Sans surprise, le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a un point de vue différent en soutenant sa star, Messi, comme la meilleure qu'il n'ait jamais vue. Au micro de la chaine L'Equipe, il avait confié juste après le sacre de son poulain : "C'est le plus grand joueur de tous les temps, de l'histoire du football. C'est clair pour nous et le Barça. J'espère que ce ne sera pas son dernier Ballon d'Or. Il est jeune encore. Il peut jouer encore beaucoup d'années avec nous."