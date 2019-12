Ballon d’Or 2019 - Les réactions post-cérémonie

Après la cérémonie du Ballon d’Or, plusieurs invités se sont succédé devant les micros. Voici un florilège des réactions recueillies.

Didier Drogba sur la Chaine L’Equipe : « C’était un grand moment. Une vraie première pour moi. Ils m’ont tout facilité du début à la fin. Messi a énuméré tous les Ballon d’Or. Il ne montre pas beaucoup d’émotions, mais on a pu voir dans son discours qu’il était un peu touché. Il ne réalisait pas encore peut-être. Vraiment, c’est un grand champion, un grand Ballon d’Or. Il écrit un page de l’histoire. Une de plus ».

Lionel Messi sur la Chaine L'Equipe : "Je ne pouvais l’imaginer. Jamais je n’aurais pensé remporter ne serait-ce qu’un. Mais je suis très heureux. C’est une reconnaissance qui me rend fier. Si je vais en gagner plus ? Peut-être, je ne sais pas quand. Kylian Mbappé le pourrait aussi. Surement, c’est un grand joueur. "

Robert Lewandowski au micro de La Chaine L'Équipe: « Je suis content d'être là. C'est bien d'être là tous ensemble, et vivement qu'on retrouve le stade. C'est quelque chose de spécial d'être ici, une belle expérience. Remporter le Ballon d'Or six fois, c'est incroyable. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, et sûrement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Au PSG un jour ? Non, non, je suis très heureux au . »

Josep Bartomeu sur La Chaine L'Equipe: « C'est le plus grand joueur de tous les temps, de l'histoire du football. C'est clair pour nous et le Barça. J'espère que ce ne sera pas son dernier Ballon d'Or. Il est jeune encore. Il peut jouer encore beaucoup d'années avec nous. »

Virgil Van Dijk sur la Chaine L’Equipe : « Je suis très fier d’être allé jusque-là. Si je vois ce que j’ai fait depuis l’année dernière… Messi, le meilleur de l’histoire ? Il est arrivé au sommet et il est là parce que c’est l’un des meilleurs au monde. Chacun pense ce qu’il veut. »

Alisson sur la chaine L’Equipe : "On a connu une année 2019 excellente, pour et pour la sélection. Je les remercie de m’avoir aidé sur le terrain et en dehors. Lloris ? C’est un incroyable gardien et un grand leader. Il y a au moins 10 gardiens qui sont arrivés au plus haut niveau. Et c’est certainement les victoires qui font la différence. Neymar, il peut le gagner aussi. Il faut qu’il utilise son potentiel. Il peut le faire rapidement. Il souhaite vraiment gagner. Il reste jeune, et je crois en lui."