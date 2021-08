Jordi Alba sifflé par le Camp Nou, Piqué prend la défense des capitaines du Barça

Suite aux sifflets contre Jordi Alba, qui ne voudrait pas baisser son salaire, Piqué a pris la défense de son coéquipier.

Le défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué, a insisté sur le fait que les quatre capitaines du club subiront très prochainement une baisse de salaire.

Le club a déjà confirmé que le salaire de Pique avait été « considérablement réduit », ce qui a permis à Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj d’être inscrits pour la nouvelle saison de la Liga.

Pique a insisté sur le fait que les trois autres capitaines Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba suivront bientôt son exemple au milieu de la situation financière désastreuse du Barça.

Piqué : "Nous sommes une famille"

S'adressant à Movistar après la victoire 4-2 du Barca sur la Real Sociedad pour commencer la saison, Pique a déclaré: "[La réduction de salaire] est ce que je devais faire, je pense.

"Je tiens à souligner que nous avons été en contact avec les autres capitaines au sujet de la baisse de salaire et je sais qu'ils feront la même chose sous peu, c'est juste une question de timing."

"Je devais être le premier à le faire rapidement, à cause du problème d'inscription. Mais c'est une famille, nous sommes tous ensemble, les capitaines ont tous eu l'intention dès le premier moment de s'adapter à ce dont le club avait besoin, et c'est la décision que nous avons prise et nous en sommes fiers."

Alba a été la cible de sifflets de certains fans au Camp Nou dimanche alors qu'il se dit qu’il refuserait de baisser son salaire. Piqué a déclaré que tout cela n'était qu'un malentendu.

"Parfois, il y a des malentendus", a déclaré le défenseur espagnol. "J'ai été en contact avec Sergi, Busi et Jordi, et nous nous sommes tous entendus, pour essayer de parvenir à un accord."

"Avec l’urgence du début de la Liga, le club avait esoin de quelqu'un pour officialiser l'inscription des nouveaux joueurs, mais je sais que les autres sont également sur le point de le faire."

"Passer à autre chose"

La situation financière instable du Barça a empêché le club de signer à nouveau Lionel Messi, qui a finalement rejoint le PSG dans une véritable saga estivale.

Pique a admis que la perte du sextuple Ballon d’Or était un coup dur pour le Barça, mais a déclaré que le club était maintenant prêt à tourner la page.

"Je n'ai pas à expliquer ce que représente Leo, nous le savons tous", a ajouté Pique. "C'est le joueur le plus important de l'histoire de ce club et de l'histoire du football. Mais on doit tourner la page, nous devons continuer."

"Je pense que nous avons un bon niveau, nous serons très compétitifs. Je suis convaincu que nous lutterons pour tous les trophées jusqu'à la fin."