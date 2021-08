Thierry Henry prévient le PSG et Lionel Messi

En attendant les débuts de Messi avec le PSG, Henry a rappelé que le club parisien se devait de trouver un équilibre pour éviter toute désillusion.

L’avant-match de PSG - Strasbourg a prouvé que le club parisien était passé dans une autre dimension durant l’été. Avant d’affronter Kevin Gameiro et ses coéquipiers, le PSG a présenté ses nouvelles recrues estivales et sur le podium, on retrouvait neuf Ligue des Champions, de nombreux titres de champions, des Euros, et surtout sept Ballon d’Or.

Avec Sergio Ramos, Gini Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi, les vice-champions de France ont frappé un grand coup sur le marché des transferts.

L’arrivée de la Pulga a été la goutte qui a fait basculer les supporters parisiens dans l’ivresse et il ne leur tarde plus qu’à voir évoluer Messi aux côtés de Neymar et Mbappé, s’il est toujours là après le 31 août.

Avec des préparations différentes à cause de retour de vacances décalé, Mauricio Pochettino n’est pas encore confronté à l’heure des choix et ainsi peut-être placer des joueurs comme Angel Di Maria sur le banc.

L'article continue ci-dessous

Mais, pour Thierry Henry, l’inquiétude est ailleurs. Sans la plupart de ses stars, le PSG a trouvé le moyen de se faire peur contre Strasbourg après avoir mené 3-0 et c’est bien sur le plan tactique que l’ancienne star du Barça attend Pochettino.

"L'équilibre, c'est le plus important. À un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d'attaque, d'aller vers l'avant. Mais il faut un équilibre, a ainsi insisté Thierry Henry dimanche lors de l'émission Dimanche Soir Foot du nouveau diffuseur de la Ligue 1. On parle de l'équipe dans laquelle j'évoluais au Barça (en compagnie de Lionel Messi ou encore Samuel Eto'o, NDLR), mais les gens oublient de souligner qu'on ne prenait pas beaucoup de buts. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des Champions."

"Après quand vous avez des joueurs surhumains, ça devient un peu plus facile mais quand je vois comment Paris évolue à l'heure actuelle... ils prennent un peu trop de buts à mon goût pour pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'il manquait des joueurs mais l'équilibre est le plus important."