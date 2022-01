Johnson pense que Liverpool peut faire signer Haaland

Erling Haaland pourrait faire de longs adieux au Borussia Dortmund, et Glen Johnson pense que Liverpool peut "certainement" rivaliser avec le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain pour l'attaquant superstar.

La cote de l'international norvégien a grimpé en flèche lors de son passage en Bundesliga, où il a marqué 76 buts en deux ans, et on considère que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse ses adieux au BVB.

Plusieurs pistes sont évoquées pour le joueur de 21 ans, notamment celle de Liverpool, et Jurgen Klopp est encouragé à entamer des négociations avec son ancien club.

Interrogé sur la capacité de Liverpool à rivaliser avec Madrid, Man City et le PSG pour obtenir la signature la plus convoitée, l'ancien défenseur des Reds Johnson, en association avec BoyleSports, a déclaré à GOAL : "En termes de stature du club, certainement, mais ils font des affaires totalement différentes.

"Nous savons tous que Liverpool signe des joueurs avec beaucoup de statistiques et qu'ils ont certains salaires qu'ils peuvent ou ne peuvent pas payer, alors que le Real Madrid et le PSG font pratiquement tout ce qu'ils veulent.

"Bien sûr, il va être difficile de rivaliser à ce niveau, mais les meilleurs joueurs ont la tête sur les épaules et j'espère qu'ils ne se contenteront pas de suivre les gros contrats.

"Où qu'ils aillent, ils seront très bien payés, donc ils doivent être patients et choisir le bon club, plutôt que d'être attirés par les gros chiffres."

Klopp ne devrait pas être occupé pendant la fenêtre de janvier, mais des fonds supplémentaires pourraient être investis pendant l'été.

Liverpool a trouvé de la valeur en débarquant Virgil van Dijk et Alisson dans les fenêtres précédentes, alors vers qui pourraient-ils se tourner ensuite ?

Johnson a déclaré : "J'aime bien Raphinha. Je pense que c'est une signature réaliste. Tout le monde parle de Mbappe, mais ces contrats ne sont pas faciles à conclure. Je pense que quelqu'un comme Raphinha pourrait facilement fonctionner.

"Le gros morceau est évidemment Haaland. Tout le monde sait que si les trois attaquants de Liverpool ne marquent pas, ils sont souvent en difficulté. Ils ont vraiment besoin d'un peu plus de puissance de feu à ce niveau. Le gamin a l'air spécial lui aussi."

Si un raid sur Dortmund se prépare pour Haaland, Liverpool pourrait poser des questions à son collègue de club Jude Bellingham.

Johnson a ajouté, les Reds étant liés au milieu de terrain international anglais de 18 ans : "Si vous avez la possibilité de le faire signer, vous devez le faire.

"Je ne pense pas qu'il y ait une seule position à Liverpool qui soit une faiblesse majeure, mais ces joueurs de haut niveau ne se présentent pas souvent et les portes pour les signer peuvent ne s'ouvrir qu'une seule fois.

"Je suis un grand fan de Jude Bellingham. Ont-ils besoin de lui en ce moment ? Probablement pas. Serait-il un joueur incroyable pour eux dans les huit prochaines années ? Sans aucun doute."

Liverpool pourrait finir par trouver les fonds nécessaires pour Haaland et/ou Bellingham, mais un raid sur les rivaux de Leeds pour Raphinha pourrait s'avérer plus facile à réaliser car l'ailier brésilien est déjà dans le football anglais.

Pressé de savoir si le Sud-Américain serait plus heureux de jouer un rôle dans l'équipe de Merseyside, Johnson a répondu : "Je pense que [Haaland et Bellingham] seraient ouverts à cette idée parce qu'ils rejoignent un méga club pour gagner des méga trophées et qu'ils sont très jeunes.

"Je ne pense pas qu'ils frapperaient à la porte pour dire 'je commence chaque semaine'. Ils ont l'habitude de jouer chaque semaine et savent qu'ils vont apporter des choses spéciales, mais parfois il faut être patient.

"Avec Raphinha, il irait dans un club de haut niveau, jouerait avec des joueurs de classe mondiale, et ce serait un pas en avant pour lui."