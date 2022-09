John Stones impressionné par le cerveau de Guardiola

Le défenseur central anglais s'est ouvert sur sa carrière et sa vie à l'Etihad Stadium sous la direction de l'entraîneur de Manchester City.

Le défenseur de Manchester City, John Stones, a révélé comment il a été stupéfait par le cerveau footballistique du manager Pep Guardiola après avoir travaillé sous la direction de l'Espagnol pendant les six dernières années à l'Etihad Stadium.

Guardiola a signé Stones d'Everton en 2016, faisant de lui le deuxième défenseur le plus cher du monde à l'époque, et l'international anglais dit qu'il a beaucoup appris de l'ancien entraîneur du FC Barcelone.

"Je pensais honnêtement que je connaissais le football à un degré décent après avoir quitté Everton", a-t-il déclaré à GOAL. "Évidemment, après que je me suis présenté et que j'ai commencé à m'entraîner après une semaine ou deux, j'ai pensé : 'Je ne connais littéralement rien au football'.

"Son cerveau et la façon dont il voit les différentes équipes ou tactiques, je ne peux pas l'exprimer de manière simple. C'est juste la façon dont son esprit pense au football. Et la façon dont il exprime cela à nous, en tant que joueurs - pour nous faire faire ce qu'il veut, ce qu'il pense et ce qu'il croit - est incroyable."

Stones a également donné un aperçu de ce qui fait le succès de l'homme de 51 ans et de ce que c'est que de travailler sous la direction de Guardiola.

"Intense. Et exigeant. Et je pense que c'est définitivement la raison pour laquelle il a eu autant de succès au cours de ces six années que j'ai passées avec lui. Je pense que ça vient de l'intérieur de lui", a-t-il ajouté.

"Il le fait chaque jour et nous, en tant que joueurs, nous réalisons maintenant que chaque jour est un nouveau moment ou une nouvelle occasion de nous améliorer."

