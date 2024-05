Joao Felix, le nouveau virage à 180 degrés

L'attaquant portugais n'a pas connu un grand succès chez les Blaugrana, mais pourrait quand même rester...

Joao Felix retournera à l'Atlético de Madrid après le déplacement du FC Barcelone à Séville dimanche, et il est loin d'être certain qu'il reviendra en Catalogne la saison prochaine. L'attaquant portugais n'a pas connu un grand succès chez les Blaugrana et l'actuel entraîneur Xavi Hernandez ne le considère pas comme une option concrète en attaque.

L'article continue ci-dessous

Toutefois, comme Xavi devrait être licencié la semaine prochaine et remplacé par Hansi Flick, les chances de Felix de passer une nouvelle saison à Barcelone augmentent, selon Diario AS. Auparavant, il a été largement rapporté qu'un accord avec l'Atleti n'était pas une priorité, mais si Flick donne son accord, il pourrait être activement recherché.

L'Atleti n'a pas l'intention de garder Félix, et s'il ne retourne pas à Barcelone, il sera envoyé ailleurs car Diego Simeone ne compte pas du tout sur lui. Le Championnat d'Europe de cet été lui donnera l'occasion de se mettre dans la vitrine.

Reste à savoir comment la situation de Felix évoluera cet été. Le FC Barcelone serait à la recherche d'un nouvel ailier gauche, ce qui limiterait certainement ses chances de retour, même si l'Atlético Madrid, en cas d'accord très avantageux sur le plan financier, pourrait de toute façon l'engager pour 12 mois supplémentaires.