Mourinho : "Mbappé ? Un joueur incroyable"

Le célèbre coach portugais a été dithyrambique envers la star française lors de sa dernière intervention médiatique.

Impressionnant depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé (20 ans) est un joueur qui suscite beaucoup d'admiration. Y compris auprès de ceux qui sont habitués à côtoyer les stars et les footballeurs hors nome. C'est le cas notamment de José Mourinho. Alors qu'il a coaché des virtuoses tels que Ronaldo, Hazard ou Pogba, le célèbre technicien portugais hisse la pépite du PSG parmi les plus douées qu'il n'ait jamais vues.

Consultant pour la chaine BeIn Sport, "The Special One" a donné son opinion au sujet de l'international tricolore. Il a été très laudateur, et ce n'est pas forcément pour faire uniquement plaisir à l'intéressé. "Pour un joueur comme Mbappé, quand on parle de futur, on n'a pas besoin de dire ce qu'il va devenir dans 5,10 ans. Regardez déjà aujourd'hui. Il est absolument incroyable", a-t-il lâché sur un ton ébahi.

"Ses qualités, je ne veux pas trop en parler, mais juste dire parce qu'il est français "Incroyable". Un mot suffit pour tout dire", a insisté le lusitanien comme pour mieux afficher son estime envers le quatrième du dernier Ballon d'Or France Football.

L'article continue ci-dessous

"Le joueur le plus rentable au monde"

Mourinho ne considère pas seulement Mbappé comme un joueur de grande classe, il l'évalue également comme étant le plus "bankable" parmi toutes les étoiles du ballon rond. Et il a expliqué pourquoi : "Par son âge, sur le marché, on ne trouve pas mieux. Messi, Ronaldo ont plus de 30 ans. Neymar en a 27. Au niveau économique, l'âge compte et je pense qu'il est le joueur le plus rentable au monde aujourd'hui. Et le plus cher si on parle d'un éventuel transfert. Le joueur le plus cher du monde".

Pour rappel, Mbappé avait couté 140M€ au PSG lors de son transfert de l'AS en 2017. Aujourd'hui, si l'on se réfère au très sérieux site de transfermarkt, sa valeur est de l'ordre de 200M€.