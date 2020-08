Joan Gaspart : "J’aime Messi, mais j’aime beaucoup plus le Barça"

L’ancien président du club blaugrana, Joan Gaspart, n’a pas hésité à critiquer Léo Messi, qui aurait signifié à ses dirigeants sa volonté de partir.

Il y a eu le feuilleton Neymar, on s'apprête vraisemblablement à vivre le feuilleton Lionel Messi. Légende vivante du , ce dernier aurait annoncé à sa direction son désir clair de quitter le navire. L'Argentin pourrait prendre la direction de , club qui revient avec le plus d'insistance comme potentiel point de chute dans les différents médias internationaux. Alors, simple coup de bluff pour forcer la démission de son président ou réelle envie de partir ? À Barcelone, c'est la panique.

Alarmante, la situation n'est guère du goût de l’ancien président du club blaugrana, Joan Gaspart, lequel n’a pas hésité à critiquer Lionel Messi. "Il ne peut pas partir. Il s’en ira en 2021. J’ai vu son contrat et c’est très clair. La clause (de départ, ndlr) était valable jusqu’en juin et on ne peut pas revenir dessus. Je préfère qu’il parte l’an prochain pour 0 euro plutôt qu’il s’en aille maintenant pour moins de 700 M€. C’est le club qui commande, pas le joueur. Le club paie les joueurs. Ici, ce n’est pas une question d’argent, en plus, il y a un contrat signé en vigueur", a ainsi déclaré l’ex-dirigeant barcelonais, dans des propos accordés à Marca. Selon lui, la direction doit se montrer ferme.

"J’aime Messi, mais j’aime beaucoup plus le Barça. Ils n’ont qu’à payer la clause. Je comprends qu’il y ait des pressions, mais si je suis le président du club, je ne négocie pas. Si Messi s’en va contre un montant inférieur à celui de sa clause, ce sera plus humiliant que le 8-2", a ensuite ajouté Joan Gaspart. Une chose est sûre, le feuilleton ne devrait faire que commencer en Catalogne, où tout le monde retient son souffle en attendant d'en savoir plus sur l'avenir du sextuple Ballon d'Or.