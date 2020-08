Lionel Messi aurait annoncé au Barça qu’il souhaite partir

Dans un fax envoyé à la direction barcelonaise, la Pulga aurait annoncé son intention de partir libre en faisant jouer une clause de son contrat.

Personne n’osait vraiment l’imaginer mais désormais, il va sûrement falloir se faire à l’idée. L’histoire d’amour entre Lionel Messi et le ne sera pas éternelle. Après avoir fait part de ses doutes, la Pulga aurait pris la décision de quitter le club catalan d’après TyC Sports.

Dans un fax envoyé à la direction du club, Lionel Messi y aurait annoncé son désir de quitter les Blaugrana cet été. Il y note également qu’il va faire jouer une des clauses de son contrat qui lui permet de rompre bail à la fin de chaque saison. A en croire la presse argentine, le club ne l’entend pas de cette oreille et estime qu’elle est caduc depuis fin juin.

Koeman n’a pas convaincu Messi

Ce à quoi le clan Messi aurait répondu qu’elle était valable jusqu’à fin août à cause de la fin de saison décalée. Tout ça pour dire qu’il y a des chances que le sextuple Ballon d’Or soit libre comme l’air et affole un peu plus le marché !

C’est une véritable bombe qui s’abat sur la Catalogne et sur tout le club. Excédé par les échecs à répétition de ces dernières années, Messi n’a pas donc pas supporté l’ultime humiliation contre le en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Barça a bien essayé de bousculer les choses en nommant Ronald Koeman comme nouvel entraîneur.

Mais le grand coup de ménage souhaité par le Néerlandais a peut-être également joué dans la décision du capitaine barcelonais. Si les rumeurs annonçant que Koeman ne compte pas sur Luis Suarez, Arturo Vidal ou encore Sergio Busquets, des proches de l’Argentin, s’avèrent vraies, il y a fort à parier que ces annonces ont été la goutte de trop.