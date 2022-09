Jeu multiplateforme, foot féminin : les dernières nouveautés de FIFA 23

GOAL passe en revue les nouveautés de FIFA 23.

L'un des facteurs les plus excitants d'une nouvelle version de FIFA est la présence de changements et de mises à jour par rapport à la version précédente.

FIFA 23 ne fait pas exception à la règle. GOAL passe en revue toutes les nouveautés du jeu vidéo le plus célèbre du football.

Quels sont les changements et les nouvelles fonctionnalités disponibles dans FIFA 23 ?

L'alchimie d'Ultimate Team

Dans les FIFA précédentes, les joueurs d'Ultimate Team n'avaient une alchimie avec les joueurs que s'ils étaient positionnés près d'eux sur le terrain dans le onze de départ.

Par exemple, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson n'ajoutaient pas à l'alchimie d'une équipe FUT parce qu'ils étaient positionnés respectivement comme arrière droit et arrière gauche.

Dans FIFA 23, les joueurs se combineront en fonction des mêmes paramètres - club, championnat et nation - mais ils gagneront en alchimie quel que soit l'endroit où le joueur connecté joue sur le terrain.

Il n'y aura plus non plus de changement manuel de position des joueurs, les joueurs individuels étant désormais répertoriés avec un maximum de trois positions s'ils les occupent pendant les matchs réels.

Le football féminin

Plus particulièrement, les joueurs et les clubs de football féminin seront disponibles pour jouer dans l'édition de cette année.

Les ligues féminines française et anglaise seront disponibles pour jouer, promues par la première athlète féminine de la couverture, Sam Kerr, qui joue pour le Chelsea FC.

HyperMotion 2

EA Sports met également en avant l'utilisation de la technologie HyperMotion 2, qui, selon la société de jeux vidéo, apportera "plus de réalisme à chaque fois que vous entrez sur le terrain" avec 6 000 animations uniques pour reproduire les mouvements réalistes des joueurs tout au long d'un match.

Ce chiffre dépasse les plus de 4 000 nouvelles animations introduites dans FIFA 22.

Mode Coupe du monde

FIFA 23 proposera un mode Coupe du monde pour coïncider avec la Coupe du monde de la FIFA 2022 qui se déroulera au Qatar en novembre.

Ce mode comprendra un tournoi masculin et un tournoi féminin.

Jeu multiplateforme

Enfin, EA Sports a développé FIFA 23 pour qu'il prenne en charge le jeu multiplateforme entre consoles.

Toutefois, cela ne s'appliquera qu'aux consoles de la même génération, ce qui signifie que les utilisateurs de PlayStation 4 ne pourront jouer que contre ceux de Xbox One, tandis que ceux de PlayStation 5 pourront affronter des adversaires sur Xbox Series S/X.

Les joueurs PC seront regroupés sur les consoles de nouvelle génération avec la PS5 et la Xbox Series, tandis que la version Nintendo Switch ne prend pas en charge le jeu multiplateforme.

Nouveaux clubs et ligues

FIFA 23 marquera le retour tant attendu de la Juventus dans le jeu. Les géants italiens étaient auparavant licenciés par Konami et étaient connus sous le nom de Piemonte Calcio dans les dernières versions de FIFA.

Le football féminin sera également beaucoup plus présent dans FIFA 23 avec des clubs de la Women's Super League et de la Division 1 Arkema qui seront ajoutés pour la première fois.

Les fans de la cinquième division anglaise pourront enfin incarner ces clubs avec l'arrivée de la Vanarama National League.

Il est également probable que toutes les équipes nationales qualifiées pour la Coupe du monde de 2022 seront incluses dans le jeu, ce qui signifie que quelques nouvelles équipes internationales sont prévues.