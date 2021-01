"J'espère qu'il me protégera un peu plus longtemps" - Müller veut que Boateng reste au Bayern Munich

L'attaquant allemand espère que son compatriote restera à l'Allianz Arena au-delà de l'expiration de son contrat actuel cet été.

Thomas Müller dit qu'il veut que Jerome Boateng reste au afin qu'il puisse le "protéger" un "peu plus longtemps" sur le terrain. Jérôme Boateng vient d'entrer dans les six derniers mois de son contrat à l'Allianz Arena, après avoir passé les 10 dernières années de sa carrière avec les champions d' . Dans l'état actuel des choses, le joueur de 32 ans deviendra joueur libre à la fin du mois de juin, mais il reste un élément régulier dans l'équipe actuelle de Hansi Flick.

Le défenseur central expérimenté compte déjà 21 apparitions à son actif toutes compétitions confondues cette saison, avec sa dernière sortie lors de la victoire 4-0 à Schalke ce week-end. Thomas Müller, qui a marqué deux fois lors de la victoire à la Vetlins-Arena, espère qu'un homme qui a également joué à ses côtés à l'âge d'or pour l'équipe nationale allemande se verra remettre un nouveau contrat par le Bayern afin que leur partenariat sur et en dehors du terrain puisse se poursuivre.

L'attaquant a raconté à Sport Buzzer la situation actuelle de Boateng : "Il est actuellement avec nous. Il a encore un contrat jusqu'à l'été. Avec une signature sur le bon papier, ce serait également fait pour l'avenir. Jérôme est à mes côtés depuis longtemps et ça ne fait pas de mal s'il est un peu plus longtemps, faites attention à moi". Le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, a évoqué les spéculations sur l'avenir de Boateng en novembre, insistant sur le fait qu'une décision finale sera prise lorsque le moment sera venu pour les deux parties.

"Nous savons tous que Jérôme a un contrat jusqu'au 30 juin 2021 et nous parlerons à Jérôme et à sa direction à une heure raisonnable et prendrons une décision juste pour tout le monde", a-t-il déclaré. Le défenseur n'a montré aucun signe de ralentissement malgré l'approche des dernières étapes de sa carrière et semble prêt à ajouter à son impressionnant trophée en mai si le Bayern peut continuer sur sa trajectoire actuelle.

L'équipe de Flick a pris sept points d'avance en tête de la après son triomphe sur Schalke, et un neuvième titre successif semble désormais bien à leur portée. Les vainqueurs de la de la saison dernière sont également à nouveau qualifiés pour la phase à élimination directe, avec une confrontation contre la à la fin du mois de février lors des huitièmes de finale.

La prochaine escale de Jérôme Boateng et ses coéquipiers sera un match à domicile contre samedi, six jours avant leur voyage à , les deux rencontres ayant lieu en . Pour rappel, le Bayern Munich n'est plus en lice en après avoir été surpris par Kiel.