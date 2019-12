Jérôme Boateng a son destin entre ses mains

Jérôme Boateng a des touches avec de nombreux clubs européens en vue d'un transfert mais son club bavarois n'exclut pas de le garder.

Hansi Flick affirme que le défenseur Jerome Boateng aura le dernier mot sur son propre avenir après être tombé en disgrâce au . Boateng a commencé seulement huit des 17 matches de avec les champions d' durant cette saison et a été fortement pressenti pour changer d'air lors du prochain mercato. La et le se seraient renseignés sur l'international allemand, tandis qu' aurait déjà fait une approche.

Il y aurait pourtant une possibilité pour que le champion du monde 2014 étire son parcours du côté de l'Allianz Arena. C'est Hansi Flick, le coach de l'équipe, qui l'a fait savoir, précisant que c'est le joueur qui décidera de son avenir. "Je m'entends bien avec lui et nous parlons ouvertement", a déclaré Flick dans un entretien à Kicker. "Contre Wolfsburg, il est venu sur le côté et a eu quelques problèmes, mais il a ensuite montré qu'il avait la qualité pour jouer pour le Bayern. Jérôme doit prendre la décision concernant son avenir car il s'agit de sa carrière."

Tout en évoquant le cas Boateng, Flick a fait savoir qu'il lorgnait sur un nouveau latéral droit. Un choix motivé par le fait que le Français Benjamin Pavard soit plus performant dans l'axe : "Benjamin Pavard se débrouille bien dans toutes les positions mais surtout comme défenseur central, a-t-il déclaré. Par conséquent, un recrutement d'un arrière droit serait utile. Les transferts hivernaux apportent toujours quelque chose à une équipe s'ils aident immédiatement - et c'est difficile à trouver. Je suis en échange avec Karl-Heinz Rummenigge et Hasan Salihamidzic sur ce sujet".