« Je vais l’enrhumer », Amine Harit prévient Mbemba avant le duel Maroc – RDC

Deux coéquipiers à l’OM, Amine Harit et Chancel Mbemba s’affrontent dans le groupe F à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Ce mercredi 17 janvier 2024, le Maroc fera son entrée en lice pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroule en Côte d’Ivoire depuis ce 13 janvier. Logés dans le groupe F, les Lions Indomptables affronteront la Tanzanie ce soir (18 heures) dans le groupe F. Une poule où séjourne la République Démocratique du Congo du défenseur Chancel Mbemba.

Harit veut remporter la CAN avec le Maroc

Après une Coupe du monde 2022 réussie au Qatar, le Maroc va refaire son apparition en compétition officielle, notamment à la CAN 2023, qui a lieu du 13 janvier au 11 février 2024. S’il avait disputé le Mondial 2018 avec les Lions de l’Atlas, Amine Harit n’avait pas pu se rendre au Qatar en 2022 avec le groupe de Walid Regragui en raison d’une blessure de dernières heures subie en club face à l’AS Monaco, en novembre.

Convoqué tout comme son compatriote Azzedine Ounahi, Amine Harit va disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Se confiant au média de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain offensif s’est réjoui d’être en terre des Eléphants avec le Maroc. Toutefois, il fait savoir son ambition de détrôner le Sénégal, champion en titre de la compétition.

« Après avoir joué une coupe du monde en 2018 avec le Maroc, le fait de rejouer pour le Maroc en compétition officielle, c’est quelque chose de très plaisant. J’espère (être décisif), si je peux aider mon pays avec des buts, avec des passes décisives ou avec des très bons matchs je suis preneur. J’espère que je pourrai réaliser le rêve de plusieurs milliers de Marocains », a-t-il déclaré.

Son duel avec Chancel Mbemba

Interrogé sur les favoris, l’ancien joueur du FC Nantes désigne le Sénégal (champion en titre) et la Côte d’Ivoire comme de potentiels candidats pour le sacre. Toutefois, il voit les Super Eagles du Nigéria, l’Egypte, l’Algérie et le Maroc comme des nations à craindre. Par ailleurs, il prévient son coéquipier en club, Chancel Mbemba.

« Le Sénégal, ils sont champions d’Afrique en titre, donc ça reste les favoris pour moi. Les nations à suivre? Il y en a énormément que ce soit la Côte d’Ivoire, le pays qui organise, le Nigéria qui a une équipe incroyable aussi. L’Algérie aussi, qu’il ne faut pas oublier. Ça reste un grand pays du football africain. Je pense à l’Egypte aussi qui est toujours là dans ce genre de compétition », a poursuivi Harit.

« Mbemba ? Je le connais, je le connais. Je sais comment il défend, c’est un très grand joueur, content de le retrouver. Ça va être la compétition il n’y aura pas de cadeaux. Si je peux l’enrhumer, je vais l’enrhumer », a ajouté le Marocain.

Faut-il rappeler que le Maroc et la République Démocratique du Congo s’affrontent en deuxième journée de la CAN, dimanche 21 janvier prochain à 15 heures. Le Stade de San Pédro servira de cadre à ce choc entre Amine Harit et Chancel Mbemba, deux joueurs de l’OM.