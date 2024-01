Maroc - Tanzanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Demi-finaliste du précédent Mondial, le Maroc se présente à la CAN en position de favori. Mais c’est un statut dont les Lions de l’Atlas se méfie.

Le Maroc est la dernière grande nation africaine à entrer en lice dans cette CAN 2023. Sachant que les autres gros bras ont connu des fortunes diverses, les Lions de l’Atlas vont se mesurer à la Tanzanie dans un match qui flaire le piège.

Le Maroc est prévenu

Il y a un peu plus d’un an, le Maroc atteignait le dernier carré du Mondial. Un accomplissement qu’aucune sélection de ce continent n’avait encore réalisé. Mais voilà, tout est remis à zéro depuis. Surtout, la CAN est une compétition singulière, avec des caractéristiques différentes. Les Marocains sont bien placés pour en parler, eux qui n’ont plus atteint le dernier carré dans cette épreuve depuis 2004 en Tunisie.

Néanmoins, de par son effectif, le Maroc présente quand même les atouts nécessaires pour aller loin dans cette CAN. Et en Walid Regragui elle possède un sélectionneur compétent et qui s’érige en garde-fou face à toute forme de prétention malvenue. Un premier match bien négocié le rassurerait à coup sûr sur le fait que ses troupes gardent toujours les pieds sur terre.

Pour les Marocains, il y a tout de même une bonne raison de croire en un parcours glorieux en Cote d’Ivoire. Ils sont la dernière nation maghrébine à avoir été sacrée en Afrique subsaharienne. C’était en 1976 en Ethiopie.

Horaire et lieu de match

Maroc – Tanzanie

1er tour CAN 2023 (Groupe F)

Lieu : Stade Laurent Pokou, San Pedro

A 18h française

Les compos probables de Maroc - Tanzanie

Maroc : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saiss, Allah – Amrabat, Ziyech, Ounahi, Harit – Adli – En-Nesyri

Tanzanie : Kawawa – Miroshi, Hamad, Mwamnyeto, Mwaikenda, Mnoga – Abraham, Bajana, Mkami, M'Mbombwa – Kibu

Sur quelle chaîne suivre le match Maroc - Tanzanie

La rencontre entre le Maroc et la Tanzanie sera à suivre ce mercredi janvier 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou sur My Canal.