"Je vais jouer deux ans de plus" - De Bruyne veut prolonger sa carrière après l'interruption

Le milieu de terrain belge a reconnu que le football lui manquait alors que toutes les compétitions sont interrompues en raison du coronavirus.

Le joueur de a affirmé qu'il poursuivrait sa carrière deux saisons supplémentaires après avoir été contraint à l'arrêt en raison du coronavirus. Le milieu de terrain belge connaissait l'une de ses meilleures saisons avec les Skyblues avant l'interruption.

Le joueur de 28 ans a délivré 16 passes décisives et inscrit huit buts depuis l'entame de la saison et remporté son huitième trophée avec le club : la , remportée en février face à (2-1).

L'article continue ci-dessous

Confiné dans son logement de Manchester, il a reconnu que le football lui manquait lors d'un live Instagram. "J'ai dit à ma femme que j'allais jouer un peu plus longtemps, a-t-il révélé.

Plus d'équipes

"Après ce confinement, je ne peux pas rester chez moi. Je lui ai dit que j'allais prendre deux ans de plus. Il est temps de jouer à nouveau au footbal. Cela me manque et c'est difficile. Mais le football n'est pas important. Les gens aiment le football, mais il faut rester en sécurité."

Pour l'heure, le championnat anglais est suspendu au minimum jusqu'au 15 avril prochain.