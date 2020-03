La suspension de la Premier League prolongée jusqu'au 30 avril

Tout en affirmant son intention de boucler la saison coute que coute, la FA a indiqué que son championnat ne reprendra pas avant le 30 avril prochain.

La fédération anglaise (FA) a confirmé qu'il n'y aura pas de football professionnel en , y compris en , jusqu'au 30 avril au moins en raison de l'épidémie de Covid-19. Tout en prenant cette mesure, il a été indiqué que le championnat ira bien au bout et qu'il n'est pas question d'entamer le prochain exercice sans boucler celui qui est en cours. Une bonne nouvelle pour .

Initialement, les rencontres outre-Manche ont été suspendues jusqu'au week-end du 3 au 5 avril au minimum, mais cela a été prolongé alors que le Royaume-Uni lutte contre la pandémie, avec plus de 2500 cas confirmés pour l'instant.

Pas question d'annuler la saison

Les hautes instances anglaises ont publié un communiqué ce jeudi qui disait : "La FA, la Premier League, l’EFL et le football professionnel féminin, ainsi que la PFA et la LMA, comprennent que nous traversons une période sans précédent et que nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par le COVID-19.

Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019-2020 et à faire en sorte que tous les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible. Nous avons collectivement soutenu l’UEFA dans le report de l’EURO 2020 afin de créer un espace dans le calendrier afin que les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens aient davantage de chances d’être joués et, ce faisant, préserver l’intégrité de chaque compétition. Les règles et règlements de la FA stipulent que ‘la saison se terminera au plus tard le 1er juin‘ et chaque compétition doit, dans la limite fixée par la FA, déterminer la durée de sa propre saison",

Le manager d' Mikel Arteta et l'ailier de Callum Hudson-Odoi sont les deux principaux acteurs du football anglais à avoir été testées positifs pour la maladie, qui a tué plus de 100 personnes au Royaume-Uni.

Mercredi, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que les écoles seraient fermées à partir de vendredi, mais aucune partie du Royaume n'a encore été bloquée malgré de telles mesures prises ailleurs en Europe.