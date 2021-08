"Je vais jouer avec les meilleurs joueurs du monde" - Messi ravi de jouer aux côtés de Neymar et Mbappe au PSG

L'Argentin est convaincu que l'équipe de Ligue 1 pourra se battre pour "tous les titres" avec son arrivée dans la capitale française.

Lionel Messi se dit ravi de jouer aux côtés des "meilleurs joueurs" du monde après avoir rejoint le Paris Saint-Germain. La star argentine a signé un contrat de deux ans au PSG avec une option pour une troisième saison après son départ de Barcelone cet été. Cette décision le voit retrouver son ancien coéquipier au Barça, Neymar, et l'attaquant français, Kylian Mbappe. Le sextuple Ballon d'Or est ravi de figurer aux côtés de ce duo.

Interrogé sur son association avec les deux attaquants au Parc des Princes, Messi a déclaré aux journalistes: "Je suis très heureux. C'est fou. J'avais beaucoup d'envie, mais je vais jouer avec les meilleurs joueurs du monde, et c'est toujours bien. Il y a des grands joueurs à tous les postes. Il y a eu des arrivées spectaculaires en plus du groupe qu'il y avait déjà. Je vais jouer avec les meilleurs et ça c'est toujours beau, c'est agréable à vivre au quotidien".

L'article continue ci-dessous

"Bien évidemment que Neymar a une influence. Je connais des gens dans le vestiaire et quand on regarde l'effectif on voit qu'il y a beaucoup de possibilités d'atteindre l'objectif final. Je pense que Paris, comme moi, recherchions la même chose. On a le même objectif. J'espère qu'on sera plus forts ensemble et qu'on pourra atteindre cet objectif. Bien évidemment que j'ai eu des contacts avec des joueurs dans le vestiaire et ça a influencé ma venue", a ajouté l'ancien numéro 10 du Barça

"Mon rêve est de remporter à nouveau la Ligue des champions et Paris est le meilleur endroit pour le faire"

Le PSG cherche à reconquérir le titre de Ligue 1 cette saison après avoir perdu contre Lille la saison dernière, tandis que la grande ambition du club est de soulever la Ligue des champions. Messi, qui a remporté le titre européen à quatre reprises avec Barcelone, est convaincu que son équipe peut se lancer sérieusement dans la course à la C1 dès la saison 2021-2022 : "Vraiment. Je pense que ce club est prêt à se battre pour chaque titre".

"Ma seule volonté maintenant est de commencer à m'entraîner avec mes nouveaux coéquipiers. Je veux toujours gagner, comme je le voulais au début de ma carrière. Je veux continuer à gagner des titres et c'est pourquoi je suis venu ici dans ce club. Cette équipe est prête. Il y a de nouveaux transferts, mais ils ont été proches et sont prêts [à gagner la Ligue des champions]. Je viens juste ici pour aider. Mon rêve est de remporter à nouveau ce trophée et je pense Paris est le meilleur endroit pour le faire", a ajouté l'Argentin.

Contraint de quitter son club de coeur, Lionel Messi a été interrogé sur des possibles retrouvailles avec le club catalan : "Je l’ai dit aux fans que j’allais rejoindre une équipe qui avait des objectifs et l’envie de gagner. Mais je suis un enfant de Barcelone , j’ai grandi là-bas. Ils savaient que j'allais signer dans une équipe forte qui se bat pour remporter la Ligue des champions car je suis un gagnant, je veux atteindre mes objectifs. Paris partage les mêmes objectifs que moi. Je ne sais pas si on va se rencontrer avec le Barça. D'un côté ce serait beau de retourner à Barcelone avec du public quand ce sera possible, mais d'un autre côté ce serait bizarre de rejouer chez moi avec un autre maillot".