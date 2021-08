"Je suis tellement triste pour Leo" - Xavi regrette d'avoir vu Messi quitter Barcelone pour le PSG

Les deux stars ont remporté sept titres de Liga et quatre Ligues des Champions au cours de leur séjour commun au Camp Nou.

Xavi a révélé qu'il était "tellement triste" pour son ancien coéquipier Lionel Messi, qui a été contraint de quitter le FC Barcelone cet été, faute d'un accord trouvé avec le club catalan pour prolonger, malgré son désir de rester dans son club de toujours. Le transfert de Messi au PSG a été confirmé mardi, quelques jours seulement après une conférence de presse au cours de laquelle il a fait ses adieux à Barcelone en larmes après 21 ans.

Le joueur de 34 ans a déclaré que lui et le Barça avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour signer un nouveau contrat, mais l'accord a été rendu impossible par ce que le club a appelé "des obstacles financiers et structurels". Finalement, Lionel Messi a été contraint d'accepter le fait qu'il ne puisse pas poursuivre sa carrière en Catalogne et s'est donc engagé pour les deux prochaines saisons avec le Paris Saint-Germain.

"Je suis tellement triste pour Leo", a déclaré Xavi dans une interview au Times. "C'est dommage de voir que lui et le club n'ont pas pu trouver de solution. Je sais que Leo voulait rester, mais au final, cela n'a pas pu être réglé. La seule chose que je peux dire maintenant, c'est qu'il va beaucoup me manquer. C'est même difficile pour moi d'imaginer Messi avec un maillot autre que celui du Barça. C'est triste pour Leo, surtout pour la façon dont je l'ai vu émotionnellement au Camp Nou l'autre jour, mais aussi pour le FC Barcelone."

Xavi est devenu une légende de Barcelone au cours de sa carrière au Camp Nou, étant un élément essentiel du club au cours de l'une de ses époques les plus fastes du FC Barcelone. Pendant que Xavi et Lionel Messi étaient coéquipiers, le Barça a remporté sept titres en Liga et quatre Ligues des champions avant le départ de Xavi après la saison 2014-15 pour le Qatar, lui qui n'a joué qu'au Barça en Europe.

Lionel Messi qui souhaitait très probablement faire comme son illustre aîné et ne porter que le maillot du FC Barcelone sur le vieux continent n'aura finalement pas réussi cet exploit. L'international a vu son contrat avec le Barça expirer après la saison dernière et semblait prêt à signer un nouvel accord au Camp Nou cet été, mais en raison des restrictions salariales de la Liga, le club n'a pas pu prolonger Messi et a été contraint de le laisser partir à Paris.

Au PSG, Messi retrouvera son ancien coéquipier du Barça et ami, Neymar, et rejoindra aussi la superstar française, Kylian Mbappé, dans ce qui formera un trio d'attaque extraordinaire sur le papier. Désireux de remporter la Ligue des champions depuis plusieurs années, le PSG s'est encore un peu plus donné les moyens d'y parvenir en recrutant Lionel Messi cet été.