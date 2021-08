PSG, Nasser Al-Khelaïfi met un coup de pression à Kylian Mbappé pour son avenir

Le président du Paris Saint-Germain s'est montré clair et ferme concernant le futur de Kylian Mbappé.

Partira, partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler en France et surtout en Espagne où il est annoncé avec insistance au Real Madrid. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer de la part du vice-champion de France qui s'est cassé les dents depuis plusieurs mois sur ce dossier très compliqué.

Kylian Mbappé a été interrogé à plusieurs reprises sur son avenir et sur une possible prolongation de contrat l'an dernier, bottant systématiquement en touche. Les seules fois où le champion du monde 2018 a un peu développé l'avancée de sa réflexion, il a notamment demandé des renforts et indiqué qu'il serait très attentif au mercato et aux garanties que le Paris Saint-Germain offrirait concernant son projet sportif.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Paris Saint-Germain a tout fait pour répondre aux attentes de Kylian Mbappé. Avec la signature de Lionel Messi, le PSG vient ajouter la cerise sur le gâteau à un mercato estival déjà bien complet. En effet, le club de la capitale a recruté Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Achraf Hakimi, en plus du sextuple vainqueur du Ballon d'Or cet été.

Un départ cet été, l'été prochain ou une prolongation : trois scénarios possibles

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé lors de la présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi a mis le champion du monde 2018 face à ses responsabilités : "Tout le monde connaît le futur de Kyllian Mbappé. Il est parisien. Il a dit publiquement qu’il voulait une équipe compétitive et je pense que nous avons la plus compétitive au monde. Il n'y a donc aucune excuse pour lui maintenant. Il ne peut rien faire d'autre que de rester."

Chargé de s'occuper des négociations pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé depuis quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi fait passer un message très clair au numéro 7 du Paris Saint-Germain. La balle est toujours dans le camp de l'attaquant français, mais il est clair qu'il va devoir se positionner encore plus rapidement que prévu concernant son avenir suite au recrutement de Lionel Messi.

En Espagne, la presse avance que le Real Madrid tentera sa chance d'ici la fin de l'été, mais est confiant pour récupérer Kylian Mbappé gratuitement l'été prochain. Il est peu probable de voir le champion du monde 2018 quitter le club de la capitale cet été, encore plus avec la venue de l'ancien numéro 10 du Barça avec qui il souhaitera évoluer cette saison. Le PSG tape du poing sur la table dans le dossier Mbappé et ce dernier va devoir sortir du silence tôt ou tard.