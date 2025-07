"Je pars la tête haute", Theo Hernandez règle ses comptes

Le joueur international français Theo Hernandez a finalisé son transfert vers le club saoudien Al-Hilal, mettant ainsi fin à six années passées à l'AC Milan.

Cependant, son départ n'a pas été sans drame. Dans un message d'adieu cinglant publié sur son compte Instagram, le défenseur a clairement critiqué la direction actuelle du Milan, l'accusant de ne pas être à la hauteur de ses ambitions et de ne pas respecter les valeurs qui définissaient autrefois le club.





L'avenir de Hernandez était incertain depuis des mois, d'autant plus qu'il entamait la dernière année de son contrat avec les Rossoneri. Malgré son désir de rester à Milan, les négociations pour un renouvellement n'ont jamais abouti. Selon certaines informations, les dirigeants du club n'étaient pas disposés à satisfaire ses exigences salariales, ce qui a effectivement sonné le glas de son passage à San Siro.

Si l'Atlético Madrid, son ancien club, s'était initialement montré très intéressé, il n'est pas parvenu à trouver un accord avec Milan. L'échec des négociations a ouvert la porte à Al-Hilal, qui est intervenu avec une offre irrésistible que Hernandez a finalement acceptée, revenant sur sa décision initiale de rejeter le club saoudien.





Dans son message d'adieu, Hernandez revient sur son parcours avec Milan, évoquant les moments forts que furent la victoire du titre de Serie A 2022 et la Supercoupe d'Italie. Mais à côté de sa gratitude, on pouvait percevoir un certain mécontentement.





Il a écrit : « Après six ans passés dans ce club, le moment est venu de dire au revoir.

Je suis arrivé à l'AC Milan en 2019 avec des rêves, des envies et l'excitation de porter un maillot chargé d'histoire. Aujourd'hui, je pars après avoir vécu des moments inoubliables, comme la victoire en Serie A et en Supercoupe d'Italie, et surtout après avoir partagé un vestiaire avec des personnes extraordinaires.

Je remercie du fond du cœur mes coéquipiers, tous les entraîneurs qui ont cru en moi, et en particulier Paolo Maldini, pour son soutien, sa vision et son leadership. Et merci aux supporters rossoneri, qui ont toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Sentir votre soutien a été un privilège que je n'oublierai jamais et que je garderai toujours dans mon cœur. »





La déclaration d'Hernandez dépeint un club en perte d'identité.





« Ma décision de partir n'a pas été facile à prendre », a-t-il déclaré. « J'ai toujours su où je voulais être, et l'AC Milan a toujours été ma priorité. Mais malheureusement, tout ne dépend pas d'une seule personne. La direction prise par le club et certaines décisions récentes ne reflètent pas les valeurs et l'ambition qui m'ont amené ici. Il est temps de clore un chapitre et d'en commencer un autre, différent, mais tout aussi important pour moi.

Je pars la tête haute, car j'ai toujours tout donné pour ce club, en m'engageant pleinement et en partageant les mêmes rêves que ces supporters. Je pars le cœur lourd, mais avec l'espoir que l'AC Milan retrouvera bientôt la place qu'il mérite. Milan fera toujours partie de moi. Forza Milan, pour toujours. »