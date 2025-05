"Je ne suis pas Cristiano", Garnacho passe aux aveux

Manchester United vs Athletic Bilbao

L'ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho, a fait le point sur son avenir à Old Trafford et a déclaré qu'il était « différent » de son idole.

L'adoration de l'Argentin pour Ronaldo est bien connue, et ils ont joué ensemble pendant une brève période à United lors de la saison 2022-23. Cependant, lors d'une conférence de presse cette semaine, le jeune ailier a affirmé qu'il était « différent » du capitaine portugais, soulignant les contrastes entre Old Trafford à l'époque de CR7 et le club actuel.

Garnacho a généralement été l'un des meilleurs joueurs de United ces dernières saisons, même si cette saison a été difficile pour lui. Néanmoins, le joueur de 20 ans a un potentiel énorme et un but récent contre Brentford lui a permis d'atteindre 24 buts pour United toutes compétitions confondues, à un point près d'égaler le total établi par Ronaldo avant ses 21 ans.

Interrogé sur la comparaison avec son idole, Garnacho a déclaré : « Je ne me focalise pas sur les chiffres. Je pense que lorsque Cristiano jouait ici, c'était un footballeur différent, [c'était] un autre style de jeu. »

Garnacho a été évoqué pour un transfert cet été, mais interrogé sur son avenir, l'attaquant a ajouté : « Oui, évidemment, en tant que footballeur, on entend toujours des rumeurs sur son avenir. Mais j'ai un contrat ici jusqu'en 2028, donc je suis heureux ici. »

Le jeune joueur de United a une occasion en or de remporter un premier trophée européen, les Red Devils visant une potentielle finale de Ligue Europa contre Tottenham Hotspur, autre équipe de Premier League en difficulté. Mais avant tout, l'équipe d'Amorim doit faire le travail contre l'Athletic Club lors du match retour des demi-finales et assurer sa qualification pour la finale, après avoir remporté le match aller en Espagne 3-0.