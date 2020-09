"Je ne sais pas exactement" : Tuchel laisse planer le doute pour Neymar et Di Maria contre l'OM

L'entraîneur parisien s'est montré lucide après la défaite de son équipe ce jeudi à Lens (1-0), se projettant sur le très attendu PSG-OM de dimanche.

Quel bilan tirez-vous de cette défaite à Lens ?

Thomas Tuchel : J'ai vu une bonne première mi-temps de mon équipe avec beaucoup de possession, des récupérations hautes. On a joué en mettant du rythme. Il y avait une bonne mentalité, une bonne structure, mais on a eu du mal à se créer des occasions. C'était la même chose en deuxième. On a fait une erreur décisive. Il aurait peut-être fallu que Lens fasse la même erreur pour qu'on marque et qu'on gagne ce match. Après le but, on a manqué de rythme et ce n'était pas clair ensuite. On a vu qu'on était fatigué après 70-75 minutes. On doit accepter. Ce n'est pas la fin de saison, c'est le début. Maintenant, on doit jouer quatre matches en dix jours, et c'est comme ça.

Avez-vous l'espoir de récupérer certains joueurs PSG-OM dimanche ?

Je ne sais pas exactement. Si c'est possible, quelques joueurs pourraient jouer. Mais s'ils jouent, ils n'auraient qu'un entraînement dans les jambes. Que va-t-on faire ? On peut donner quelques minutes. Si Neymar, Di Maria jouent oui, mais ils joueraient après deux semaines sans entraînement aussi. Physiquement, je ne peux pas attendre qu'ils soient les gars décisifs. C'est toujours risqué. On doit parler avec les joueurs, les médecins aussi.

"J'espère vraiment" l'arrivée de Florenzi

Est-ce risqué de les faire jouer du coup ?

Physiquement, qui fait ça ? Normalement personne, mais jouer encore avec des jeunes joueurs, pour un match contre Marseille à la maison, ce n'est pas facile. On va échanger avec les joueurs et on va voir.

Êtes-vous inquiet avant Marseille ?

Non, mais je suis réaliste. On abordait ce match dans une situation similaire à un match amical. Mais ce n'était pas un match amical. On affrontait une équipe qui a fait sa préparation, qui a beaucoup de capacités, très physique et qui a très bien joué à Nice. C'était difficile contre un 5-2-1-2 de se créer des occasions. Un 0-0 était possile. On doit s'améliorer et si on doit jouer avec la même équipe on le fera. On ne peut qu'attendre que les gars reviennent.

Alessandro Florenzi arrive-t-il au PSG ?

J'espère vraiment. J'espère qu'il sera là quand on rentre (sourire).

Benjamin Quarez, au Stade Bollaert-Delelis.