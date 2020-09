"Je n'aime pas du tout ça !" - L'agent de Van de Beek critique Man Utd pour le manque de temps de jeu de la star néerlandaise

Le milieu de terrain est sorti du banc lors de deux de ses trois apparitions cette saison, ce qui ne plaît pas à Sjaak Swart, l'agent du Néerlandais.

Le milieu de terrain de rêve Paul Pogba-Bruno Fernandes-Donny Van de Beek a peu vu le jour depuis le début de saison à . Il faut dire qu'Ole Gunnar Solskjaer se refuse à aligner les trois ensemble dès le coup d'envoi pour le moment. L'agent de Donny van de Beek a critiqué Manchester United pour l'utilisation de son client jusqu'à présent, le milieu de terrain n'ayant pas encore commencé un match de pour les Red Devils.

Donny Van de Beek a rejoint Manchester United en provenance l' plus tôt ce mois-ci dans le cadre d'un accord d'une valeur de 39 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le joueur de 23 ans a été introduit progressivement dans la configuration des Red Devils, en étant titulaire en Carabao Cup contre Luton Town et en sortant du banc lors des deux matches de Premier League de son équipe jusqu'à présent.

Le milieu de terrain est apparu en sortie de banc dans les derniers instants de la spectaculaire victoire 3-2 de Manchester United contre ce week-end - une apparition qui n'a pas bien plu à l'un de ses représentants. "Qu'il soit remplaçant, je n'aime pas du tout ça", a déclaré Sjaak Swart à VoetbalPrimeur. "Je n'aurais pas pu l'être moi-même, remplaçant avec quatre minutes à jouer. Alors tu ferais mieux de me laisser m'asseoir".

Plus d'équipes

23 minutes jouées en Premier League

L'article continue ci-dessous

"Je dois dire qu'il a fait trois autres bonnes choses. Le penalty, d'où venait le but gagnant, venait de lui. Mais normalement, ils auraient dû perdre 1-7. Cinq fois Brighton a touché le poteau et la barre, Brighton ... Ils ont une belle équipe, mais cela ne devrait pas arriver à Manchester United", a ajouté l'agent de l'international néerlandais. Bien que Manchester United ait tenté de recruter d'autres joueurs, dont la star de Dortmund Jadon Sancho, cet été, Van de Beek est actuellement le seul joueur que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a signé durant l'intersaison.

La semaine dernière, il a été demandé à Ole Gunnar Solskjaer s'il était frustré par la fenêtre de transfert de son équipe et a répondu à la question, affirmant que la façon de présenter les choses était irrespectueuse envers Van de Beek : "Je pense que vous montrez un peu de manque de respect à Donny quand vous dites qu'il était le seul, parce qu'il est un joueur de haut niveau et il renforce notre équipe et bien sûr nous devons nous concentrer sur nous-mêmes".

"Différents clubs doivent être autorisés à faire tout ce qu'ils font et à penser qu'ils peuvent le faire. Nous travaillons dur pour avoir une équipe compétitive. Si et quand il y aura des mises à jour, nous vous les donnerons", a conclu l'entraîneur norvégien des Red Devils. Manchester United affrontera à nouveau Brighton, ce mercredi, cette fois en Carabao Cup, avant un match de Premier League contre dimanche.