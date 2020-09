Manchester United, Rafael : "Van Gaal est l'un des pires entraîneurs avec qui j'ai travaillé"

Le latéral brésilien a rappelé son passage frustrant d'un an sous la direction du Néerlandais, qui a provoqué son départ des Red Devils.

Rafael a décrit que Louis van Gaal comme "l'un des pires" entraîneurs avec lesquels il ait jamais travaillé, insistant sur le fait que l'ancien entraîneur de ne lui a pas donné une chance à Old Trafford. Manchester United a fait confiance au vainqueur de la qui avait précédemment entraîné l' , Barcelone et les après avoir limogé David Moyes lors de la fin de la saison 2013-14.

David Moyes n'a pas réussi prendre la relève de Sir Alex Ferguson, comme c'était attendu, après un règne glorieux de 27 ans à Old Trafford, et Van Gaal était considéré comme le technicien le plus fiable en raison de son CV impressionnant et de sa vaste expérience d'entraîneur au plus haut niveau. Cependant, le Néerlandais n'est resté que deux saisons sur le banc de touche des Red Devils, avec un triomphe en qui n'a finalement pas réussi à masquer les failles en et les mauvais résultats sur la scène européenne de Manchester United.

Louis Van Gaal a dépensé beaucoup pour Angel Di Maria, Memphis Depay et Morgan Schneiderlin, mais a eu du mal à créer une équipe cohérente et régulière capable de défier l'élite. Le Néerlandais a finalement été remplacé par José Mourinho à l'été 2016. Louis Van Gaal a à peine eu un coup d'oeil sur Rafael qu'il savait déjà qu'il ne comptait pas sur le latéral brésilien, pourtant très utilisé par David Moyes et Sir Alex Ferguson.

L'arrière latéral brésilien a déclaré à l'Athletic : "Quand ils ont dit que Van Gaal était le manager, beaucoup d'amis m'ont appelé. Je ne pouvais pas y croire, car beaucoup de gens m'ont dit qu'il n'aime pas les Brésiliens à cause de leur style de jeu. Ils m'ont dit : "La première chose qu'il va faire est de vous faire partir". En fait, c'était la deuxième chose parce que le premier jour, il ne m'a pas parlé. Le deuxième jour, il a dit : 'Vous pouvez partir'".

"Je ne m'étais même pas entraîné sous ses ordres"

"Je ne m'étais même pas entraîné et il a dit ça. Je ne pouvais pas y croire. Ryan Giggs a essayé de me défendre beaucoup. J'ai parlé avec lui et je ne pouvais pas le comprendre parce que je n'avais même pas eu la chance de montrer mon football à Van Gaal à l'entraînement. Il est juste venu et a dit: 'Vous pouvez partir.' Il n'a pas expliqué pourquoi. Il a dit : 'Vous ne jouerez pas cette saison, je ne vais pas vous utiliser, si vous voulez partir, vous partez". J'ai dit , "OK." J'ai toujours essayé de me battre pour ma place. Je suis resté un an avec lui. C'était tellement, tellement dur. C'est l'une des pires personnes avec qui j'ai travaillé", a ajouté le Brésilien.

Rafael, qui figure maintenant dans l'effectif du champion de , , a ensuite révélé que Van Gaal faisait asseoir l'équipe pour des conférences sur la vie et l'entraînement plusieurs fois par jour, ce que le défenseur voyait comme rien de plus qu'une manière motivée par l'ego d'affirmer son autorité : "Chaque jour, après le petit déjeuner, après le déjeuner, ou si nous dînions ensemble, il parlait à tout le monde pendant 15 minutes de l'entraînement, de ce qui s'était passé, de tout, de la vie. Vous savez quand vous commencez à arrêter d'écouter ce que quelqu'un dit, parce qu'il parle tellement ?"

"Il voulait montrer qu'il pouvait parler, mais c'était tous les jours ! Tout le temps ! Il faut attendre que tout le monde ait fini sa nourriture pour partir, ce qui est bien, OK - mais ensuite nous l'avons vu parler, pendant 15 minutes, avec tout mon respect, à propos de merde. C'est la vérité, mec. C'était de la merde", a conclu le latéral Brésilien. Vous l'aurez compris, Rafael ne porte pas Louis Van Gaal dans son coeur, et c'est peu de le dire.